Nourrice tuée à Avrankou au Bénin : Les derniers développements

Un véhicule de la police républicaine

Du nouveau dans l’enquête sur l’assassinat d’une nourrice survenu le lundi 7 avril à Wamon, un village de l’arrondissement de Sado, commune d’Avrankou. La principale suspecte a été interpellée par la police dans la soirée du mardi 8 avril. L’information a en effet été rapportée par le quotidien de service public La Nation. Selon des sources proches du dossier, l’arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration efficace entre les forces de sécurité et les habitants. La présumée meurtrière n’est autre qu’une proche de la victime, identifiée par cette dernière peu avant son décès tragique.

La victime, récemment opérée par césarienne, avait quitté son domicile de Vèdo Djègan-Kpèvi à Porto-Novo pour se rendre à Wamon en compagnie de son amie. C’est dans une maison en construction que le corps sans vie de la jeune mère a été découvert, marqué de plusieurs blessures infligées à la machette. Le bébé, quant à lui, avait disparu. Les premiers témoignages indiquent que la victime avait eu le temps de révéler l’identité de son agresseuse avant de succomber à ses blessures. Alertée par des passants ayant entendu ses cris, la police a rapidement ouvert une enquête.

Après avoir fui la scène du crime, la suspecte aurait traversé la frontière pour se rendre au Nigeria, où elle aurait confié le nourrisson. C’est à son retour, alors qu’elle regagnait discrètement le territoire béninois, qu’elle a été arrêtée par la police. Elle se trouve actuellement en garde à vue au commissariat d’Atchoukpa, dans la commune d’Avrankou.

D’après les informations recueillies, la mise en cause aurait reconnu les faits et révélé l’identité de ses complices. Les autorités s’organisent désormais pour se rendre au Nigeria afin de retrouver l’enfant. Ce drame, d’une violence inouïe, a profondément choqué la population d’Avrankou. L’enquête suit son cours et les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire.