Ossements découverts au CNHU au Bénin : Le procès s’ouvre à la Criet

Photo: Site web CNHU-HKM

Le procès lié à la découverte d’ossements humains derrière la morgue du Centre national hospitalier universitaire (CNHU) s’est ouvert, jeudi 24 avril 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les prévenus ont nié les faits.

Douze agents, parmi lesquels des morguiers et un chauffeur de corbillard, étaient appelés à comparaître. Dix d’entre eux sont sous mandat de dépôt, les deux autres ont été convoqués librement. Ils font face à des accusations d’« abus de fonctions » et de « complicité d’abus de fonction » dans deux dossiers désormais joints.

À la barre, chacun a plaidé non coupable. L’audience s’est limitée à l’inculpation et à la désignation des avocats de la défense. Le dossier est renvoyé au 5 mai 2025 pour audition du représentant du CNHU et des prévenus.

Le 28 février 2025, des ossements ont été découverts dans une broussaille du CNHU, à l’arrière de la morgue. C’est un agent d’entretien qui a donné l’alerte après être tombé sur les restes humains en sarclant le terrain. Prévenues, les autorités du centre hospitalier ont sollicité les forces de l’ordre. Cinq squelettes ont été reconstitués, mais sans les crânes.