Partenariat bilatéral : Le Bénin signe un mémorandum avec le Kazakhstan

Shegun Bakari - Photo : DR

Lors d’une visite officielle à Astana le 18 avril 2025, le ministre béninois des Affaires étrangères, Shegun Bakari, et son homologue kazakh, Murat Nurtleu, ont scellé un mémorandum d’entente instaurant des consultations diplomatiques régulières entre leurs deux pays. Cette initiative traduit l’ambition du Bénin de diversifier ses partenariats, notamment dans les domaines de l’énergie, des mines, des infrastructures et de la formation. Le Kazakhstan, premier producteur mondial d’uranium, s’affirme ainsi comme un partenaire stratégique. Cette avancée diplomatique s’inscrit dans la dynamique d’ouverture impulsée par le président Patrice Talon.

Rappelons que, le Bénin, depuis quelques années, mène une diplomatie plutôt offensive. Il y a quelques mois, le chef de la diplomatie béninoise déclarait : « Ce n’est pas une action de l’immédiat. Il y a des actions que nous menons aujourd’hui, mais qui produiront des effets au cours des 10, 15 ou 20 prochaines années ». « Dans un monde de plus en plus challengeant, la diplomatie béninoise concourt à faire en sorte que le Bénin arrive à trouver sa place, à tracer son chemin, à aider à la mobilisation des ressources financières et à accompagner le développement du pays », avait indiqué le ministre des Affaires étrangères, Shegun Bakari.