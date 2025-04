Partenariat Bénin – Montreux Comedy: Cotonou deviendra le carrefour mondial de l’humour

Le lundi 7 avril 2025, le gouvernement du Bénin, via l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), a signé une convention d’objectifs pour la période 2025-2027 avec le Groupe Montreux Comedy, une institution suisse renommée pour la promotion de l’humour francophone à l’échelle mondiale.

Sous l’égide du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, cette convention vise à créer le « Cotonou Comedy Festival », un festival international d’humour dont la première édition se déroulera en décembre 2025. Ce partenariat a pour objectif de faire de Cotonou une véritable capitale de l’humour en Afrique. L’alliance avec Montreux Comedy, référence internationale en matière d’excellence artistique, promet d’élever les standards de la scène comique africaine. Grâce à un transfert de compétences et à des formations ciblées, les artistes béninois bénéficieront d’une professionnalisation accrue, leur permettant d’accéder à des marchés élargis et de s’intégrer dans des circuits internationaux exigeants. En outre, cette initiative contribuera à renforcer l’attractivité touristique et culturelle du pays.

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de l’ADAC a déclaré que le Bénin s’est préparé à saisir cette opportunité. Il a également souligné que le Bénin représente une terre d’opportunités pour tous les investisseurs sérieux et avisés, en quête de possibilités pour faire prospérer leurs projets dans le secteur créatif. Il a attiré l’attention sur l’importance des industries culturelles et créatives pour le développement économique, en mettant un accent particulier sur l’industrie du spectacle, y compris celle de l’humour.

« L’humour est une arme douce, un révélateur social, un miroir critique et un vecteur puissant de paix et de compréhension mutuelle. Aujourd’hui, en inscrivant Cotonou parmi les grandes capitales mondiales de l’humour, nous faisons résonner une voix africaine plurielle, audacieuse, profondément humaine et tournée vers l’avenir », a déclaré le ministre Jean-Michel Abimbola.

Dans leurs allocutions respectives, William Codjo, directeur général de l’Adac, Grégoire Furrer, Pdg de Montreux Comedy, et le ministre Jean-Michel Abimbola ont tous salué cette alliance stratégique qui marque un tournant pour les industries culturelles et créatives béninoises (ICC). Avec une stratégie de diffusion numérique ambitieuse, incluant le streaming et les réseaux sociaux, le Cotonou Comedy Festival aspire à faire rayonner l’humour africain sur tous les continents.

Ce projet s'inscrit dans une diplomatie culturelle active, où le soft power béninois s'exprime à travers le rire et la créativité. À travers ce festival, le Bénin ne se contente plus de faire rire, il exporte un humour intelligent, enraciné, audacieux et universel. Le rire, langage universel, portera l'empreinte de l'identité béninoise, la chaleur de ses traditions et l'élan de sa jeunesse.