Pétrole au Maghreb : comment ce producteur drague les investisseurs

La Libye veut tourner la page des incertitudes et redevenir un poids lourd énergétique sur la scène mondiale. Pour cela, Tripoli mise sur une offensive diplomatique et économique à travers une série de rendez-vous internationaux visant à réactiver l’appétit des investisseurs pour son sous-sol gorgé de pétrole.

Alors que le pays continue de se stabiliser après des années de troubles politiques et de tensions armées, les autorités libyennes veulent relancer la machine économique par ce qu’elles maîtrisent le mieux : le pétrole. À partir du jeudi 17 avril, la National Oil Corporation (NOC), fleuron public du secteur des hydrocarbures, lancera un roadshow international, véritable vitrine mobile du potentiel énergétique libyen.

Première escale : Istanbul, en Turquie, où la NOC présentera aux investisseurs étrangers 22 blocs pétroliers, répartis entre zones onshore et offshore. Ces blocs font partie d’un nouveau cycle d’exploration et de production qui s’inscrit dans une stratégie offensive. En effet, Tripoli veut réactiver les partenariats avec les grandes majors, tout en ouvrant la porte à des acteurs émergents.

Après Istanbul, la délégation libyenne mettra le cap sur Londres, puis Houston, cœur battant de l’industrie pétrolière américaine. Une séquence qui en dit long sur les ambitions du pays, déterminé à diversifier ses partenaires et à sécuriser des engagements à long terme dans un contexte énergétique mondial sous tension. Avec 39 % des réserves prouvées de pétrole du continent africain en 2022, la Libye reste un mastodonte potentiel du marché.

Mais son image a longtemps été éclipsée par l’instabilité politique, les guerres de factions et une gouvernance parfois chaotique. Aujourd’hui, les signaux sont au vert pour un retour en force. La NOC veut séduire par des conditions contractuelles plus attractives, une meilleure transparence et une volonté affirmée de moderniser les infrastructures.

En parallèle, des efforts sont engagés pour améliorer la sécurité des sites d’exploration, un point crucial pour les investisseurs encore frileux. Pour la Libye, relancer son secteur pétrolier, c’est aussi retrouver une place stratégique dans la diplomatie énergétique mondiale, peser dans les équilibres régionaux, et générer les revenus nécessaires à la reconstruction nationale.