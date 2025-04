Présidentielles de 2026 au Bénin   : Bertin Coovi, candidat à la candidature dans le Camp Talon

Photo DR

À l’aube des élections présidentielles de 2026, le paysage politique béninois se prépare à des bouleversements majeurs. Le principal acteur qui fait déjà parler de lui dans la course à la candidature au sein du camp présidentiel est Bertin Coovi, membre du Bloc Républicain (BR), un parti proche du président actuel, Patrice Talon. Avec sa déclaration d’intention, Bertin Coovi débouche une bouteille qu’aucun autre proche de talon n’a essayé d’ouvrir à ce jour.

« Je suis candidat à la candidature », a déclaré Bertin Coovi dans une récente interview. Depuis plusieurs années, Bertin Coovi s’impose comme un acteur majeur du parti Bloc Républicain, soutenant le gouvernement de Patrice Talon. Coovi a d’abord marqué son parcours politique par son rôle dans un soutien sans faille au régime de la rupture depuis quelques années, renforçant ainsi son image de fidèle allié du chef de l’État après quelques années de brouille qui l’a même conduit un moment à l’exil. Pour Coovi, « C’est la réforme du système partisan qui a donné le pouvoir à seulement deux personnes aujourd’hui, de décider qui seront candidats aux prochaines élections. Il s’agit de Patrice Talon et de Yayi Boni. Ne pas le comprendre, c’est se tromper ».

Dans un contexte politique où Patrice Talon, en fin de mandat, ne peut se représenter en 2026 en raison des limitations constitutionnelles, la question de la succession se pose avec acuité. Les élections présidentielles de 2026 sont donc perçues comme un tournant décisif pour la continuation de son projet politique. Plusieurs personnalités politiques proches du pouvoir ont été pressenties pour prendre la relève, Mais aucun jusque-là ne s’est ouvertement prononcé sur le sujet. La déclaration de Bertin Coovi vient donc briser la glace et laisse désormais voir un peu plus clair les palissades de la maison rupture.

« Nous avons décidé au sein de la majorité présidentielle et c’est ce que j’encourage : la fidélité à l’autorité de Patrice Talon. Mais lorsque j’ai entendu que le président Patrice Talon faire une déclaration, dans laquelle il n’a même pas présenté le profil, ni le portrait de qui pourrait être son candidat, ça pose un problème », affirme Bertin Coovi qui invite du coup Patrice Talon à clarifier cette situation. « Car le système partisan qu’il a lui-même imposé veut que les partis proposent des candidats. Sinon, revenons à l’ancien système, et que chacun soit candidat. Ceci dit, l’ancien système ne peut pas s’appliquer en 2026. Sinon, nous allons accepter la barbarie dont nous parlons aujourd’hui. C’est pourquoi, il faut lui donner la forme, il faut faire croire qu’au moins on nous demande notre avis. Il ne faut pas infantiliser ceux qui soutiennent le président », ajoute Coovi.

Le flou entretenu actuellement autour des candidatures aux prochain es élection présidentielles fâche un peu Bertin Coovi qui donne raison à l’ex ministre Candide Azannaï qui l’a également dénoncé lors de sa sortie médiatique du 27 mars dernier marquant le huitième anniversaire de sa démission du gouvernement Talon. « Et c’est de cela qu’Azannaï se moque, et je n’ai même pas de mots pour lui répondre, car il y a une part de vérité dans ce qu’il dit. Cela dit, il y a des ambitions, et j’encourage ces ambitions à se concrétiser sur le terrain, sans jamais dire qu’elles sont candidates ».

Bertin Coovi invite toutefois les soutiens de Patrice Talon à s’investir sur le terrain même si ce n’est pas leur personne qu’il plaira au président Talon de désigner comme candidat. « Tout le monde doit travailler pour dire : Je travaille pour que celui que Talon va nommer, je le soutienne. C’est ce que je fais. Ceux qui pensent que je circule dans le pays simplement parce que j’aime Talon se trompent. Je veux que les gens me connaissent. Tant que Talon le veut, si ce n’est pas moi, je le soutiens. Mais si je n’ai pas le monde derrière moi, comment puis-je le servir ? »

À l’approche des élections présidentielles de 2026, la déclaration d’intention de Bertin Coovi pourrait constituer un véritable test pour le Bloc Républicain et pour le camp Talon. Si Coovi parvient à incarner une vision claire et un programme ambitieux pour le Bénin, il pourrait bien se positionner comme un prétendant sérieux à la présidence, prêt à perpétuer l’héritage des réformes économiques et politiques initiées sous Talon.