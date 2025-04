Prix du pétrole: ce pays arabe en difficulté face à Trump

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Le pétrole demeure l’épine dorsale économique de nombreux pays, particulièrement au Moyen-Orient et en Russie, où il finance les infrastructures nationales, les programmes sociaux et les projets de développement. Cette ressource naturelle, souvent qualifiée d’ »or noir« , a transformé des nations entières, convertissant des terres désertiques en centres financiers mondiaux et permettant à certains pays d’exercer une influence géopolitique considérable. Des économies comme celles de l’Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, mais aussi du Venezuela, du Nigeria et de la Russie dépendent fortement des exportations pétrolières pour générer leurs revenus gouvernementaux. Cette dépendance rend ces nations particulièrement vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole, fluctuations souvent provoquées par des facteurs échappant à leur contrôle direct – qu’il s’agisse de tensions géopolitiques, de décisions de production ou, comme récemment observé, de guerres commerciales entre puissances mondiales.

Une chute brutale causée par les tensions sino-américaines

La récente escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a déclenché une onde de choc sur les marchés pétroliers mondiaux. Le « Liberation Day » du 2 avril 2025, durant lequel le président Trump a imposé des droits de douane atteignant au final 145% sur les produits chinois, a provoqué une riposte immédiate de Pékin. La Chine a d’abord rehaussé ses tarifs à 84% sur les importations américaines le 10 avril, avant de les porter à 125% deux jours plus tard. Cette série de représailles économiques a fait plonger les cours du pétrole sous la barre critique des 60 dollars le baril.

Les échanges commerciaux entravés par les barrières tarifaires conduisent naturellement à un ralentissement de l’activité industrielle et des transports internationaux, deux secteurs fortement consommateurs de produits pétroliers. Les marchés financiers, toujours prompts à intégrer les perspectives économiques futures, ont immédiatement répercuté ces craintes sur les cours du brut.

L’Arabie Saoudite: un géant aux pieds d’argile

Parmi les économies fragilisées par cette conjoncture défavorable, l’Arabie Saoudite occupe une position particulièrement délicate. Le royaume wahhabite, engagé dans une transformation économique historique baptisée « Vision 2030 », se retrouve pris en étau entre ses ambitions de diversification et sa dépendance persistante aux revenus pétroliers.

Ce plan de transformation, porté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, vise à réduire progressivement la dépendance du royaume aux hydrocarbures en développant le tourisme, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. Toutefois, le financement de projets pharaoniques comme la mégapole futuriste NEOM repose encore massivement sur les recettes pétrolières. Selon les analyses du FMI relayées par Reuters, Riyad nécessiterait un cours du baril supérieur à 90 dollars pour équilibrer son budget – un niveau bien loin des 60 dollars actuels.

Cette situation s’apparente à celle d’un patient tentant de se sevrer d’un médicament tout en ayant besoin d’augmenter sa dose pour surmonter une crise aiguë. L’Arabie Saoudite doit simultanément investir massivement pour construire son économie post-pétrole tout en faisant face à une réduction drastique des ressources financières censées alimenter cette transition.

Perspectives pour l’Arabie Saoudite

Le duel commercial entre Washington et Pékin démontre ainsi comment des décisions économiques prises à des milliers de kilomètres des puits de pétrole peuvent fragiliser des économies entières. La vulnérabilité des nations pétro-dépendantes face aux décisions américaines soulève une question fondamentale: comment ces pays peuvent-ils véritablement s’affranchir de cette dépendance quand les chocs externes compromettent précisément leur capacité à financer cette transition? Pour l’Arabie Saoudite, la réponse à cette question déterminera son avenir économique et politique dans les décennies à venir.

À l’instar de l’Arabie Saoudite, la Russie fait face à des défis similaires. Les revenus issus des hydrocarbures russes ont déjà chuté de 17% en mars, et cette tendance baissière devrait se poursuivre. Cette situation est particulièrement préoccupante pour Moscou car ces revenus pétroliers constituent la principale source de financement de ses efforts militaires et du maintien de sa stabilité intérieure, comme l’a souligné Elvira Nabiullina, gouverneure de la Banque Centrale russe, en pointant le « risque manifeste » que représente l’escalade des guerres tarifaires pour l’économie nationale.