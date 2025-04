Robots humanoïdes : la Chine inaugure une première mondiale

Photo : DR

Les robots humanoïdes sont conçus pour reproduire la morphologie et certains comportements humains, tant sur le plan physique que dans leur capacité à interagir avec leur environnement. Dotés de deux jambes, de bras articulés et parfois d’un visage exprimant des émotions, ces machines s’appuient sur des technologies avancées comme l’intelligence artificielle, la mécatronique et la vision par ordinateur. L’objectif n’est pas seulement de les faire marcher ou courir, mais de les rendre capables de comprendre, d’apprendre et d’agir de manière autonome dans des contextes variés, y compris ceux initialement réservés aux humains. Ces robots sont au cœur des recherches les plus ambitieuses, car ils incarnent une convergence entre innovation technique et réflexion sur le rôle futur des machines dans nos sociétés.

Ce samedi 19 avril à Pékin, une page inédite de l’histoire technologique s’est écrite sur le bitume : pour la première fois, des robots humanoïdes ont pris part à un semi-marathon organisé en Chine. En marge des 12 000 participants humains engagés sur le même parcours, une vingtaine de machines bipèdes, aux tailles variant de 50 centimètres à deux mètres, se sont élancées sur les 21 kilomètres du tracé.

Derrière cette performance se cache un objectif bien plus stratégique qu’il n’y paraît. Pékin entend renforcer sa position dans la compétition mondiale pour l’innovation robotique. Cette initiative représente en réalité un test grandeur nature, voulu comme une démonstration publique des capacités d’endurance, de coordination et de fiabilité de ces machines. Pour les concepteurs, c’est une opportunité de mettre en avant le potentiel technologique de leurs créations et de séduire les investisseurs intéressés par les applications industrielles ou commerciales de ces robots.

Le chronomètre accorde à ces coureurs mécaniques un délai maximal de 3 heures 30 pour franchir la ligne d’arrivée, mais l’essentiel réside ailleurs. La participation des robots à une telle épreuve en extérieur, dans un environnement partagé avec des humains, permet aussi d’évaluer leur adaptabilité et leur stabilité sur terrain réel. Un enjeu crucial dans la perspective de leur future intégration dans les espaces publics ou les services quotidiens.