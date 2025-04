Royaume-Uni : naissance inédite grâce à un utérus greffé

Photo Pixabay

La venue au monde d’un enfant représente, pour beaucoup de familles, un moment de joie profonde et un symbole d’accomplissement. Pourtant, certaines femmes sont privées de cette expérience en raison de conditions médicales rares. Au Royaume-Uni, un événement inédit offre désormais une lueur d’espoir : une femme née sans utérus a donné naissance à une petite fille, grâce à une greffe réalisée à partir d’un don de sa propre sœur. Une avancée remarquable, tant sur le plan médical qu’humain.

C’est à Londres, au Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital, que la petite Amy Isabel a vu le jour le 27 février 2025. Sa naissance intervient deux ans après que sa mère, Grace Davidson, 36 ans, a reçu une greffe d’utérus. Atteinte du syndrome de Rokitansky — une affection congénitale rare qui touche environ une femme sur 5 000 et se traduit par une absence partielle ou totale de l’utérus — elle n’aurait pas pu porter un enfant sans cette intervention. Si ses ovaires étaient fonctionnels, seule une fécondation in vitro, suivie de l’implantation d’un embryon, pouvait permettre une grossesse viable après la greffe.

L’utérus greffé provenait de sa sœur aînée, Amy Purdie, 42 ans, déjà mère de deux enfants. Le nom de la fillette, Amy Isabel, rend d’ailleurs hommage à cette tante donneuse, ainsi qu’à la chirurgienne Isabel Quiroga, qui a mené l’intervention aux côtés du professeur Richard Smith, au centre de transplantation d’Oxford. Cette opération, effectuée en février 2023, fait partie du programme britannique de greffe d’utérus à partir de donneuses vivantes. Le professeur Smith, qui suit ce domaine depuis un quart de siècle, a exprimé une « immense joie » à l’annonce de cette naissance, saluant une étape importante après des années de recherche.

Pour éviter tout rejet de la greffe, Grace Davidson a été soumise à un traitement immunosuppresseur, condition indispensable pour permettre à l’utérus greffé de fonctionner correctement durant la grossesse. La réussite de cette démarche ne tient donc pas seulement à l’acte chirurgical, mais aussi à un suivi médical rigoureux et à un engagement fort de la patiente et de sa famille.

À l’échelle mondiale, plus de 100 greffes d’utérus ont été réalisées depuis la première tentative réussie en Suède, en 2013. Environ une cinquantaine d’enfants sont nés grâce à cette technique. Si la médecine reproductive continue de repousser les limites, cette naissance au Royaume-Uni ouvre une voie supplémentaire pour celles qui, comme Grace Davidson, souhaitent porter leur propre enfant malgré l’adversité.