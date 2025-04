« Okay Baby »: star à 2 ans, il meurt dans un accident

Preston Ordone. Photo : DR

Il suffit parfois d’un instant pour que la vie bascule. Même les existences les plus courtes, celles qui semblaient encore s’éveiller à peine au monde, peuvent être brutalement interrompues. C’est ce qui est arrivé à Preston Ordone, un enfant de deux ans devenu une figure familière sur TikTok. Son visage souriant et ses réponses enthousiastes – un simple « Okay » qui amusait tant les internautes – ont laissé place à un silence bouleversant après un accident tragique survenu en Louisiane.

Le drame s’est produit le jeudi 24 avril, peu avant midi, sur l’autoroute I-12. D’après les premières informations fournies par la police de l’État, le véhicule dans lequel se trouvait le jeune Preston, un Ford F-150, aurait quitté la route avant de heurter un arbre. À bord se trouvaient également ses parents, Katelynn et Jaelan, âgés de 25 et 27 ans, qui ont été grièvement blessés. Tous deux étaient attachés à l’avant du véhicule. Preston, quant à lui, se trouvait à l’arrière, dans un siège pour enfant, mais mal attaché selon le communiqué officiel. Il a été transporté en urgence à l’hôpital, où il n’a pas survécu à ses blessures.

Publicité

Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore clairement établies. Une enquête est en cours et des prélèvements toxicologiques ont été effectués sur le conducteur. Le grand-père du garçon, Glen Norris, a réagi publiquement, évoquant le témoignage d’un passant affirmant que le siège auto semblait pourtant bien installé. Il a exprimé son désarroi face aux conclusions des forces de l’ordre, qu’il juge particulièrement dures pour la famille. De son côté, la police affirme que son communiqué avait pour but de sensibiliser le public et d’éviter la propagation de rumeurs.

Preston Ordone, surnommé « Okay Baby » par des millions d’utilisateurs de TikTok, s’était fait remarquer par sa spontanéité et son humour involontaire. Dans les vidéos filmées par ses parents, il répétait joyeusement les consignes qu’on lui donnait, pour aussitôt les ignorer, un comportement enfantin qui lui a valu une notoriété rapide sur la plateforme. La disparition soudaine de ce très jeune enfant a profondément ému les internautes qui suivaient ses aventures virtuelles.