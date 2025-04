Suspension de Bénin Web TV : le promoteur présente ses excuses publiques à la HAAC

Suite à sa suspension prononcée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), le média en ligne Bénin Web TV a officiellement présenté des excuses publiques à l’institution de régulation et à son président, Edouard C. Loko. Dans une lettre datée du 12 mars 2025 et publiée par Banouto, le promoteur du média, Paul Arnaud Deguenon, a exprimé son regret quant aux publications mises en cause, tout en réaffirmant son attachement aux principes déontologiques du journalisme.

« Nous présentons nos sincères excuses publiques à la HAAC ainsi qu’à son Président pour toute atteinte que nos propos et nos actions aient pu causer », a-t-il déclaré dans cette lettre. Le promoteur reconnaît que certains articles publiés les 21 et 23 janvier 2025 ont suscité des malentendus, notamment à cause de l’usage du terme « exige » jugé inapproprié dans le contexte. Il affirme que ces formulations ne reflétaient pas l’intention réelle de la rédaction.

Publicité

La lettre intervient dans un climat tendu entre le média et l’organe de régulation. Le 11 mars 2025, la HAAC avait annoncé la suspension de Bénin Web TV « jusqu’à nouvel ordre », invoquant des manquements aux règles déontologiques. Elle reprochait notamment au média d’avoir diffusé des allégations infondées dans le cadre de sa couverture des séances parlementaires relatives au vote du budget 2025. Deux articles en particulier avaient attiré l’attention : l’un accusait la HAAC d’avoir « défendu des données incorrectes », tandis que l’autre affirmait que son président aurait « exigé l’acquisition d’un véhicule de fonction d’une valeur de 25 millions de francs CFA ».

Dans sa déclaration, Paul Arnaud Deguenon insiste sur le fait que son équipe n’a jamais eu l’intention de nuire à l’image de la HAAC ni de jeter le discrédit sur ses actions. Il dit prendre la mesure de la situation et promet un encadrement plus strict du processus rédactionnel pour éviter de futurs incidents. Le promoteur conclut son message par un engagement clair : « Nous nous engageons à renforcer notre vigilance rédactionnelle et à veiller à un usage plus rigoureux des termes employés. »