Ukraine: Poutine annonce une trêve et met en garde Zelensky

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

La guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de trois ans, a causé des pertes humaines considérables dans les deux camps. Le conflit, qui oppose l’armée ukrainienne aux forces russes, a envenimé les relations internationales et eu des répercussions sur le monde. Alors que les combats continuent de faire rage, des appels à la paix sont régulièrement lancés, bien que les espoirs de trouver une issue restent faibles. À l’occasion du 80e anniversaire du Jour de la Victoire, une commémoration emblématique de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Kremlin a annoncé un cessez-le-feu temporaire, du 8 au 10 mai 2025. Cependant, cette trêve est assortie d’une mise en garde, avertissant Kiev des conséquences d’une éventuelle violation.

Le président russe Vladimir Poutine a fait cette annonce le 28 avril dernier, précisant que la trêve prendrait effet à partir de minuit entre le 7 et le 8 mai, et durerait jusqu’à minuit entre le 10 et le 11 mai. Cet acte est symbolique, visant à marquer les 80 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie, célébrée chaque année le 9 mai. Le Kremlin a précisé que cette période serait un moment de répit sur le front, mais que si les forces ukrainiennes violaient cette pause, des représailles seraient lancées. Le message adressé à Kiev, bien que mesuré, indique clairement que la Russie se réserve le droit de répondre à toute agression pendant cette période.

Publicité

Le Jour de la Victoire, célébré chaque année en Russie, revêt une importance particulière, non seulement en tant que commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi comme un symbole de la résilience du peuple russe. Cette année, l’anniversaire est marqué par des tensions géopolitiques qui ajoutent une dimension politique et militaire supplémentaire à la cérémonie. Le cessez-le-feu annoncé par le Kremlin intervient dans un contexte où la guerre en Ukraine reste l’un des principaux sujets de préoccupations internationales, avec des ramifications pour la stabilité de la région et du monde entier.

Si la Russie affirme qu’elle offrira une « réponse adéquate et efficace » en cas de violation, il reste à voir si cette mesure temporaire favorisera une véritable désescalade des hostilités ou si elle sera perçue comme un geste symbolique sans impact sur la dynamique du conflit. Cette annonce intervient alors que des discussions internationales continuent, sans qu’aucune solution durable n’ait encore été trouvée pour mettre fin aux combats en Ukraine.