Un « passager perturbateur » pousse un avion à rebrousser chemin

Photo unsplash

Il arrive que des vols soient interrompus ou redirigés à cause de situations imprévues à bord. Des raisons techniques aux urgences médicales, en passant par des comportements inhabituels, les compagnies aériennes doivent parfois prendre des décisions rapides pour garantir la sécurité de tous. C’est dans ce contexte qu’un vol international a récemment rebroussé chemin, non pas en raison d’un dysfonctionnement ou de mauvaises conditions météorologiques, mais à cause d’un incident impliquant un passager mécontent.

Le vol 198 d’American Airlines, reliant New York à Milan, a été contraint de retourner à son point de départ peu après son décollage. L’origine de cette décision inhabituelle : le comportement d’un passager devenu agité lorsqu’il n’a pas reçu le plateau-repas qu’il avait réservé. Ce refus a été le point de départ d’une série d’agissements perturbateurs qui ont dégénéré au fil des minutes.

Selon des témoins à bord, la situation s’est détériorée lorsque l’homme, voyageant avec un bébé, s’est vu refuser une place près des issues de secours, pour des raisons de sécurité réglementaires. L’incident a rapidement pris une tournure préoccupante lorsque le passager a tenté d’accéder au cockpit, déclenchant l’intervention de l’équipage et une décision rapide de retourner à l’aéroport John-F.-Kennedy.

Face à cette situation jugée sérieuse, le personnel de bord a appliqué les protocoles de sécurité. La compagnie a d’abord évoqué des « problèmes techniques« , comme l’ont rapporté certains passagers surpris par le manque d’informations précises durant le vol. Ce n’est qu’une fois l’avion posé que la véritable cause du demi-tour a été confirmée.

American Airlines a, par la suite, précisé que l’appareil avait été redirigé « en raison d’un passager perturbateur », réaffirmant que la sécurité des passagers et de l’équipage restait sa priorité. Les autorités ont pris en charge l’individu à l’arrivée, tandis que les 300 passagers ont dû attendre la reprise normale du voyage.