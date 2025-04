Véhicule de police attaqué à Pèrèrè au Bénin : Ce qui s’est passé

Photo Présidence du Bénin

Un incident grave s’est produit à Gbegourou, arrondissement de la commune de Pèrèrè, dans le département du Borgou, le dimanche 6 avril 2025 aux alentours de 20 heures. Un véhicule de la police républicaine, en mission dans la zone, a été violemment pris pour cible par des habitants, selon 24HauBénin.

Selon les informations relayées sur cette situation, le véhicule, appartenant au commissariat de Sirarou, se rendait pour une opération de contrôle dans un entrepôt de stockage de produits tropicaux. À son arrivée, des membres de la population l’ont attaqué à coups de pierres et d’autres projectiles. L’assaut a causé d’importants dommages matériels. Les circonstances exactes de cette altercation restent à éclaircir.

Une enquête est attendue pour identifier les auteurs et comprendre les motivations derrière cet acte de vandalisme. Rappelons que, récemment, un drame a secoué le village de Bouca, dans la commune de Kalalé. Des affrontements entre forces de l’ordre et populations locales ont entraîné un lourd bilan : deux morts et quatre blessés. Les tensions sont nées de l’intervention de la police dans le cadre de la réglementation de la sortie des produits tropicaux.