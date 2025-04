WhatsApp : ce changement à venir va vous déplaire

Photo Pixabay

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, WhatsApp s’est imposée comme l’un des canaux de communication les plus utilisés, aussi bien dans les échanges privés que professionnels. Accessible, gratuit, et dépourvu de publicité visible, l’outil de messagerie appartenant à Meta a révolutionné la façon dont les individus partagent des messages, des photos ou des invitations à grande échelle. Parmi ses fonctions phares figure la possibilité d’envoyer des messages de diffusion à plusieurs contacts à la fois, sans qu’ils soient ajoutés à un groupe commun. Une solution pratique pour organiser une fête, partager des annonces ou diffuser des informations urgentes. Mais cette aisance pourrait bientôt connaître une restriction inattendue.

Une nouvelle règle en préparation sur les messages de diffusion

WhatsApp s’apprête à modifier une fonctionnalité que beaucoup utilisent sans y penser : les listes de diffusion. Celles-ci permettent de faire parvenir un même message à de multiples contacts sans en informer les autres destinataires. Selon les éléments dénichés dans les dernières versions bêta, cette possibilité va être encadrée plus strictement. Une limite mensuelle de 30 messages de diffusion pourrait être instaurée, obligeant les utilisateurs à copier manuellement un même message s’ils veulent le transmettre à d’autres personnes une fois ce quota atteint.

Publicité

Cela ne signifie pas la fin des conversations individuelles ou des groupes, mais bien une modification ciblée. Ceux qui utilisaient cette fonction pour envoyer des invitations, relancer des clients ou diffuser des promotions devront désormais opter pour d’autres stratégies, comme la création d’un groupe dédié. Cette évolution est encore en phase de test, mais tout indique qu’elle sera bientôt intégrée à une mise à jour officielle.

Une tentative de réduction du contenu indésirable

L’objectif annoncé est de limiter la diffusion de messages jugés intrusifs, notamment les offres commerciales ou les envois répétés à large échelle. Cette décision répond à une problématique bien connue : la prolifération de spams. Bien que chaque utilisateur reste libre d’envoyer des messages en privé, la fonction de diffusion, elle, pourrait ne plus permettre un usage sans limite.

Meta entend ainsi alléger la charge des serveurs de notification et freiner les usages excessifs à but promotionnel. La logique derrière cette décision s’inspire de méthodes déjà mises en place par d’autres plateformes : limiter certains outils pour éviter les abus, même au risque de frustrer une partie de la base d’utilisateurs.

Une mise à jour qui pourrait faire grincer des dents

Le changement ne manquera pas de susciter des réactions, notamment chez les utilisateurs qui ont intégré la diffusion comme un réflexe quotidien. Qu’il s’agisse de petites entreprises, d’associations ou de particuliers organisant des événements, cette nouvelle limite pourrait compliquer la gestion de leurs communications.

Publicité

Si WhatsApp cherche à préserver l’expérience utilisateur en freinant les envois massifs non sollicités, elle pourrait aussi fragiliser un équilibre apprécié de ses fidèles. Beaucoup devront ajuster leurs habitudes ou se tourner vers d’autres applications, voire repenser la manière dont ils communiquent au quotidien. Rien n’indique pour l’instant si des options payantes pourraient lever cette restriction dans le futur, mais la dynamique générale laisse entrevoir une volonté de modération dans les usages.

En attendant une annonce officielle, les utilisateurs de la version iOS ou Android pourraient voir apparaître cette nouvelle règle lors d’une prochaine mise à jour. Une évolution qui illustre comment, même dans les applications les plus familières, les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain.