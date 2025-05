75ᵉ anniversaire de l’UE : un projet de paix et de coopération, résilient au fil des décennies

Stéphane Mund. Photo : DR

Fondée le 9 mai 1950, l’UE est le fruit de la vision audacieuse de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères de l’époque, dont l’initiative a marqué le début d’une nouvelle ère pour l’Europe. En célébrant son soixante-quinzième anniversaire le vendredi 9 mai 2025, l’UE, partenaire privilégiée de l’Afrique et du Bénin, rappelle l’importance de l’unité et de la solidarité dans un monde en constante évolution.

‹‹ L’Union européenne est un projet de paix, une forme de dialogue permanent entre les pays de l’Europe ››. C’est la déclaration faite ce mercredi 7 mai 2025 à Cotonou par Stéphane Mund, Ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, au cours d’un entretien avec les hommes des médias à l’occasion de la célébration de la semaine de l’Europe au Bénin. L’Union européenne (UE) est une organisation qui regroupe vingt-sept pays européens, unissant leurs forces pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité sur le continent européen et au-delà.

L’Union européenne (UE) et le Bénin sont des partenaires de longue date. Présente au Bénin depuis 65 ans, l’Union européenne, à travers sa Délégation à Cotonou, a tissé avec les acteurs béninois des relations solides tant dans la coopération au développement que dans les domaines politique, économique et commercial. L’UE soutient le développement durable et inclusif du Bénin. Ce soutien est conforme au programme d’action 2021-2026 du gouvernement, à son programme national de développement 2018-2025 et à la stratégie «Global Gateway» de l’UE. Ce partenariat vise à favoriser une société plus prospère et plus sûre. Elle soutient les efforts déployés par le pays pour développer une économie durable sur le plan environnemental («transition écologique»), doter ses citoyens des compétences et de la formation dont ils ont besoin («capital humain») et créer des emplois. Au Bénin, l’Équipe Europe réunit l’Union européenne, la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Par l’intermédiaire de son instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, l’UE a alloué une enveloppe initiale de 255 millions d’euros au Bénin pour la période 2021-2024 au titre du programme national. L’enveloppe pour la période 2025-2027 s’élève à 172 millions d’euros. Le Bénin bénéficie également de nombreuses initiatives soutenues par l’UE au niveau bilatéral, plurinational et mondial, notamment du programme régional pour l’Afrique subsaharienne, du programme thématique relevant de NDICI–Europe dans le monde et d’autres instruments financiers. L’Équipe Europe au Bénin s’attache à encourager les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et à moderniser les services en matière d’énergies propres. Sur le plan sécuritaire, l’Union européenne constitue l’un des partenaires privilégiés aux côtés des forces armées et des autorités béninoises.

Les fondements de l’Union européenne

L’UE a vu le jour dans un contexte historique tumultueux. Après la seconde guerre mondiale, l’Europe était en ruines, avec des nations comme l’Allemagne, la Pologne, la France, les Pays-Bas et l’Italie gravement touchées par les ravages du conflit. C’est dans ce climat de désespoir que Schuman a proposé une solution novatrice. Unir les intérêts économiques des pays européens pour garantir une paix durable. Cette idée a jeté les bases d’une coopération sans précédent entre les nations.

Le traité de Rome, signé en 1957, a constitué une étape cruciale pour l’UE. Ce traité a établi les premières institutions européennes, dont la Commission européenne, et a vu la participation des six États fondateurs que sont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Ces pays ont compris que la coopération économique était essentielle pour éviter les conflits futurs.

L’Objectif principal de l’Union européenne

L’objectif principal de l’UE est de promouvoir la paix en Europe, un projet ambitieux visant à mettre fin aux guerres qui ont jalonné l’histoire du continent depuis la chute de l’empire romain. La seconde guerre mondiale, en particulier, a été le point culminant d’une violence dévastatrice, et l’UE a été conçue comme un rempart contre de telles tragédies.

Au fil des décennies, l’UE a évolué. Initialement connue sous le nom de Communauté Économique Européenne (CEE), elle a été rebaptisée Union européenne en 1992 avec le traité de Maestricht. Ce changement a élargi ses objectifs au-delà de l’économie, intégrant des politiques communes dans des domaines variés tels que l’environnement, la sécurité et les droits de l’homme.

Aujourd’hui, l’UE ne se limite pas à l’Europe. Elle s’engage également dans des partenariats avec des pays africains, comme le Bénin, pour aborder les défis du pays et mettre en place des mesures d’assistance. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité en Afrique de l’Ouest et à promouvoir un développement durable. L’Union Européenne, en tant que projet de paix et de coopération, continue de jouer un rôle essentiel dans la construction d’un avenir meilleur pour ses États membres et au-delà.