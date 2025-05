Afrique : ce milliardaire américain riposte et menace un pays

© DPA

Mark Zuckerberg, à la tête d’un empire numérique pesant plusieurs centaines de milliards de dollars, contrôle une part considérable de l’activité en ligne mondiale. Facebook, Instagram et WhatsApp — tous regroupés sous l’entité Meta — façonnent non seulement la manière dont des milliards de personnes communiquent, mais influencent également des pans entiers de l’économie numérique, de la publicité en ligne jusqu’au commerce local. Cette domination s’étend à l’Afrique, où les services de Meta jouent un rôle central dans les interactions quotidiennes de millions d’utilisateurs, notamment au Nigeria. Mais aujourd’hui, cette présence massive est remise en question par un bras de fer entre le géant technologique américain et les autorités nigérianes.

Une amende record et des tensions qui montent

Tout est parti d’un contentieux autour d’une sanction imposée à Meta par la Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) du Nigeria, à hauteur de 220 millions de dollars. L’entreprise est accusée d’avoir enfreint les règles de protection des données et de concurrence à travers ses plateformes Facebook et WhatsApp. D’autres instances, dont la Nigerian Data Protection Commission (NDPC), ont renforcé cette position en évoquant des pratiques jugées intrusives à l’égard des utilisateurs entre 2021 et 2023.

Meta a contesté ces conclusions et a porté l’affaire devant un tribunal d’Abuja, sans succès. Le rejet de son appel a ouvert la voie à une menace peu commune : la suspension possible de Facebook et Instagram dans le pays, une déclaration interprétée par les autorités comme une tentative de pression sur la procédure judiciaire en cours. Cette annonce, rapidement relayée par plusieurs médias, a suscité une réaction ferme de la part de la FCCPC, qui accuse Meta de manipuler l’opinion publique en agitant le spectre d’un retrait pour infléchir la décision administrative.

Un levier numérique stratégique pour les Nigérians

Le rôle des applications de Meta au Nigeria dépasse le simple cadre du divertissement. WhatsApp, utilisée par près de 51 millions de personnes dans le pays, est devenue un outil de travail pour de nombreux petits commerçants et entrepreneurs. Elle sert à la gestion des commandes, à la relation client et à la coordination des livraisons. Facebook, quant à lui, reste un pilier de la publicité pour les PME, souvent avec des budgets limités mais des objectifs ciblés. Le retrait éventuel de ces plateformes constituerait donc un bouleversement pour des milliers d’activités économiques informelles.

Face à cette perspective, les autorités nigérianes insistent : quelles que soient les conséquences techniques ou économiques, le respect du droit local reste une priorité. Le directeur de la FCCPC, Adamu Abdullahi, a souligné que l’attitude de Meta au Nigeria diffère sensiblement de celle adoptée dans d’autres juridictions — notamment au Texas, en France ou en Corée du Sud — où des amendes similaires ont été réglées sans menaces de retrait. L’argument de la firme, qui évoque un risque de représailles excessives et d’interprétations légales biaisées, n’a pas convaincu les régulateurs nigérians.

Un précédent qui pourrait redéfinir les équilibres

Cette confrontation entre un géant de la Silicon Valley et un État africain illustre les mutations en cours dans les relations entre pouvoirs publics et entreprises numériques. Au Nigeria, cette affaire marque un tournant : celui d’un État prêt à défendre ses règles face à un acteur international perçu comme incontournable, mais dont l’influence semble de moins en moins incontestée. La date limite pour le paiement de l’amende est fixée à la fin juin, mais au-delà du calendrier, c’est la question du rapport de force qui retient l’attention.

Ce bras de fer, s’il venait à s’intensifier, pourrait encourager d’autres pays à durcir le ton face aux plateformes numériques. Il pose aussi une question plus large : celle de la souveraineté numérique dans un monde où la technologie transcende les frontières, mais où les règles du jeu restent nationales. Pour Meta, le Nigeria n’est ni le plus gros marché, ni un cas isolé, mais la fermeté de sa réaction suggère que ce litige pourrait faire école.