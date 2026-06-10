Abdul Samad Rabiu, 2e homme le plus riche d'Afrique, s'offre un jet privé de 81 millions $

Abdul Samad Rabiu, fondateur et président du groupe nigérian BUA, classé deuxième fortune d’Afrique, a acquis un jet privé Bombardier Global 8000 estimé à environ 81 millions de dollars. L’achat aurait été finalisé le 4 décembre 2025 dans les bureaux de BUA à Dubaï, après plusieurs semaines de négociations menées dans la discrétion.

L’information a été révélée publiquement le 9 juin 2026 sur son compte Instagram. Cet appareil vient compléter la flotte déjà détenue par le groupe, composée notamment d’un Challenger 350 et d’un Global 6500, renforçant ainsi la position de BUA Group parmi les conglomérats africains disposant des moyens aériens privés les plus sophistiqués.

Un appareil aux performances record

Le Bombardier Global 8000 est considéré comme l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, pouvant atteindre une vitesse de Mach 0,95. Il offre une autonomie d’environ 8 000 milles nautiques, soit près de 14 800 kilomètres, et peut transporter jusqu’à 19 passagers.

Selon les options de personnalisation de son aménagement intérieur, son prix varie généralement entre 85 et 95 millions de dollars, d’après le constructeur canadien Bombardier. Abdul Samad Rabiu ferait partie des premiers propriétaires africains de ce modèle, dont les premières livraisons ont commencé en 2023.

Une ascension accélérée depuis le début de l’année

Cette acquisition intervient dans une période de consolidation notable pour Rabiu au sein du classement Forbes des fortunes africaines. Originaire de l’État de Kano, dans le nord du Nigeria, il a bâti son empire industriel à partir de BUA Group, fondé en 1988 avec des activités initiales dans le négoce de matières premières. Le groupe génère aujourd’hui plus de 2,6 milliards de dollars de revenus annuels, adossé à deux entités cotées en bourse : BUA Cement, deuxième cimentier du Nigeria, et BUA Foods, dont le bénéfice net a progressé de 31 % en 2022 pour atteindre l’équivalent de 198 millions de dollars.

Sa fortune est estimée à plus de 19 milliards de dollars en 2026 selon le Bloomberg Billionaires Index, un niveau qui lui a permis de dépasser plusieurs figures historiques du classement continental. L’entrée en service opérationnel du Global 8000 au sein de la flotte BUA n’a pas encore été communiquée par le groupe.