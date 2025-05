Agriculture au Maghreb : les groupes qataris ciblent de plus en plus ce pays

Dan Meyers - Unsplash

Le Maghreb attire l’attention par la richesse de ses terres arables, son ensoleillement favorable et ses ressources hydriques diversifiées, malgré des défis structurels persistants. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie disposent d’un potentiel agricole considérable, encore loin d’être pleinement exploité. Ces pays, historiquement liés aux cultures céréalières, maraîchères ou arboricoles, suscitent un intérêt croissant de la part d’investisseurs étrangers cherchant à conjuguer rentabilité économique et enjeux alimentaires. En Algérie, l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment issus du Golfe, illustre une mutation stratégique dans les alliances agricoles régionales.

Des projets agricoles de grande envergure

L’Algérie se retrouve aujourd’hui au cœur d’un intérêt marqué de la part de conglomérats qataris. Dernier exemple en date : la société Al Rayyan Agricultural, dont une délégation conduite par le président de son conseil d’administration, Abdullah Al Attiya, a récemment été reçue par le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI). Cette rencontre n’avait rien d’anodin. Selon le communiqué de l’AAPI, les discussions ont porté sur des investissements potentiels dans des cultures à forte valeur ajoutée, avec un objectif affirmé : bâtir un projet d’envergure capable de renforcer la sécurité alimentaire du pays tout en valorisant l’expertise accumulée au Qatar.

Ce n’est pas la première fois qu’un groupe qatari manifeste un tel intérêt. Avant Al Rayyan Agricultural, le groupe Baladna avait déjà franchi le pas, traduisant une tendance désormais claire : l’Algérie devient une cible stratégique pour ces investisseurs qui cherchent à ancrer leur présence au Maghreb à travers des projets agricoles structurants.

Un partenariat stratégique autour de la sécurité alimentaire

L’intérêt des groupes qataris ne se limite pas à une simple opportunité d’affaires. Il s’agit d’une démarche ciblée et orientée. Pour le Qatar, qui dépend largement des importations pour son approvisionnement alimentaire, renforcer ses chaînes de valeur en amont devient une nécessité géopolitique autant qu’économique. Miser sur le Maghreb, et particulièrement sur l’Algérie, permettrait à Doha de réduire sa vulnérabilité tout en développant des pôles de production complémentaires.

Du côté algérien, l’enjeu est tout aussi vital. Le pays cherche à réduire ses importations alimentaires et à stimuler sa production intérieure. L’intérêt manifesté par des acteurs comme Al Rayyan Agricultural ouvre la voie à des transferts de technologie, des innovations en matière de gestion des ressources hydriques, ainsi que des opportunités d’emploi dans des zones peu industrialisées. Ce type de coopération pourrait renforcer les infrastructures agricoles nationales tout en augmentant les rendements.

L’Algérie comme point d’ancrage régional

Le choix de l’Algérie n’est pas fortuit. Avec ses vastes étendues de terres inexploitées dans le Sud, ses ambitions politiques en matière de souveraineté alimentaire et ses récentes réformes destinées à attirer les capitaux étrangers, le pays offre un terreau favorable à de grands projets agricoles. Les autorités multiplient les signaux d’ouverture, notamment via l’AAPI, qui joue un rôle de courroie entre les investisseurs étrangers et les secteurs clés de l’économie nationale.

La multiplication des annonces et des rencontres officielles autour de projets agricoles montre que l’intérêt qatari ne relève pas de la conjoncture mais d’une orientation stratégique à moyen et long terme. L’Algérie semble vouloir saisir cette opportunité pour renforcer ses capacités productives, tout en consolidant ses liens économiques avec le Golfe. Une manière pour le pays de s’inscrire dans une logique de coopération sud-sud pragmatique, ancrée dans des intérêts mutuellement profitables.