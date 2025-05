Agro/MeetUp 2025 au Bénin : les défis du financement agricole au cœur des échanges

La deuxième édition d’Agro/MeetUp s’est tenue le vendredi 2 mai dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB). Cette initiative, dédiée à l’agriculture et à ses acteurs, a rassemblé divers intervenants autour du thème : « Comment financer son projet agricole ? »

Le rendez-vous, devenu un point de convergence pour les porteurs de projets agricoles et les structures d’accompagnement, s’est articulé autour de deux temps forts : une présentation technique assurée par le cabinet Sud Capital, suivie d’un panel de discussion réunissant plusieurs spécialistes du secteur. Intervenant à cette occasion, Christian Assossou a affirmé : « Une véritable révolution industrielle doit se baser sur une révolution agricole ». Une formule qui résume l’ambition partagée des participants : faire de l’agriculture un moteur de transformation économique durable.

Publicité

La présentation introductive a permis de dresser un état des lieux des mécanismes actuels de financement agricole. Elle a notamment mis en lumière les obstacles structurels rencontrés par les entrepreneurs du monde rural, tout en soulignant les opportunités à saisir pour structurer des dossiers bancables.

Le panel, moment central de l’événement, a réuni des représentants du Fonds national de la microfinance (FNM), de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), ainsi que de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC-Bénin). Les échanges ont porté sur les solutions concrètes à apporter pour améliorer l’accès au crédit, la structuration des projets et la relation avec les institutions financières.

Le débat a aussi permis de rappeler le rôle stratégique des institutions publiques dans la promotion d’un écosystème propice à l’investissement agricole. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de former les entrepreneurs agricoles aux exigences des bailleurs de fonds, et de promouvoir des produits financiers adaptés aux réalités du terrain.

Agro/MeetUp 2025 s’inscrit ainsi dans une dynamique de sensibilisation, de mise en réseau et de partage d’expériences. En misant sur le dialogue entre acteurs publics, privés et porteurs de projets, l’événement entend contribuer à l’émergence d’un secteur agricole mieux structuré et plus attractif pour les investisseurs.