Alcool : alerte inattendue sur les risques d’un cancer virulent

Bien que l’alcool soit reconnu comme cancérigène depuis de nombreuses années, son rôle dans le développement du cancer du pancréas restait jusqu’à présent incertain. Une nouvelle étude d’envergure internationale vient de lever ces doutes en établissant une corrélation claire entre consommation alcoolique et apparition de cette pathologie.

Cette recherche étend ainsi la liste des cancers liés à l’alcool, qui compte déjà sept types différents incluant les cancers du sein, colorectal, de la cavité buccale et du foie.

L’investigation menée par le Centre international de recherche sur le cancer a analysé les données médicales de près de 2,5 millions de participants provenant de quatre continents.

Ces volontaires, recrutés entre 1980 et 2013 dans diverses études, ont fait l’objet d’un suivi médical de seize années en moyenne. Durant cette période, plus de 10 000 personnes ont développé un cancer du pancréas, permettant aux scientifiques d’établir des corrélations précises.

Des seuils de risque différenciés

La relation entre alcool et cancer pancréatique se manifeste dès 15 grammes d’alcool quotidiens chez les femmes, équivalant à un verre et demi de vin. Pour les hommes, ce seuil s’élève à 30 grammes par jour, soit trois verres de vin. Les femmes consommant entre 15 et 30 grammes journaliers voient leur risque augmenter de 12%. Chez les hommes, une consommation de 30 à 60 grammes élève le risque de 15%, tandis qu’un dépassement de 60 grammes l’accroît de 36%.

Cette étude révèle également que chaque augmentation de 10 grammes d’alcool par jour correspond à une hausse de 3% du risque cancéreux. Fait notable, cette association persiste même chez les non-fumeurs, démontrant que l’alcool constitue un facteur de risque indépendant. Les recherches antérieures n’avaient pas suffisamment exploré cette dimension, particulièrement chez les femmes et les personnes non-fumeuses.

Un cancer aux multiples facteurs de risque

Le cancer du pancréas présente plusieurs facteurs de risque établis, notamment le tabagisme, l’excès pondéral, l’obésité, le diabète et certaines prédispositions héréditaires. Cette pathologie, classée douzième cancer le plus fréquent mondialement, cause environ 5% des décès cancéreux, principalement en raison de diagnostics tardifs.