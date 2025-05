Alimentation au Maghreb : un géant français veut conquérir ce marché

Le groupe français Casino prépare une nouvelle étape dans son expansion. Il prévoit de s’implanter au Maroc en partenariat avec H&S Invest Holding, un acteur marocain bien établi. Ce projet prévoit l’ouverture de plus de 210 magasins sous les enseignes Franprix et Monoprix, sur une période de dix ans.

L’objectif est ambitieux. Casino souhaite offrir aux consommateurs marocains un commerce de proximité moderne, avec une sélection soignée de produits frais, des services pratiques au quotidien, ainsi qu’un usage accru des outils numériques pour améliorer l’expérience client.

Les premiers magasins devraient ouvrir leurs portes dès 2026. Le projet entend s’appuyer sur un modèle de distribution de plus en plus recherché au Maroc, où la demande pour des formats urbains et accessibles ne cesse de croître.

Ce partenariat représente aussi un signal fort de confiance dans le marché marocain, considéré comme l’un des plus dynamiques d’Afrique du Nord. Il reflète également la volonté du groupe Casino de concentrer ses efforts sur des marchés porteurs, à un moment où il cherche à se redéployer hors de l’Europe.

Du côté marocain, cette initiative pourrait contribuer à diversifier l’offre de distribution et à créer de nouveaux emplois. Elle pourrait aussi aider à valoriser les productions locales, qui devraient occuper une place importante dans les rayons des futurs magasins.