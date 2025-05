Armement : Voici le classement de la France en termes de ventes

Photo Florent Vergnes - AFP

Depuis des décennies, la France occupe une place centrale dans le concert des grandes puissances militaires mondiales. Héritière d’une industrie de défense profondément enracinée dans son histoire, elle s’est distinguée par la fabrication de matériels à la pointe de la technologie : avions de chasse, sous-marins, hélicoptères, missiles ou encore systèmes radar. De la guerre froide à l’ère contemporaine, les gouvernements successifs ont toujours perçu l’exportation d’armes non seulement comme un levier d’influence stratégique, mais aussi comme un moteur économique crucial pour ses industries. Dassault, Thales, MBDA ou encore Nexter sont devenus des symboles d’excellence dans le secteur, tissant des liens commerciaux durables avec de nombreux États, parfois dans des zones géopolitiques très sensibles.

Une percée mondiale confirmée

Sur les cinq dernières années, la France s’est hissée au rang de deuxième exportateur mondial d’armement, juste devant la Russie, un ancien poids lourd du secteur. Une performance qui reflète la montée en puissance d’un modèle d’exportation fondé sur l’innovation, la diplomatie active et des alliances ciblées. Avec des ventes réparties entre 65 pays, Paris ne se limite plus à quelques partenaires traditionnels : l’Hexagone développe ses réseaux dans toutes les directions.

Publicité

En termes de volumes, ce sont principalement les États d’Asie et d’Océanie qui dominent, représentant à eux seuls 42 % des acquisitions françaises. À eux s’ajoutent les clients du Moyen-Orient, qui comptent pour 34 % des ventes. Parmi eux, le Qatar se distingue comme le plus gros acheteur entre 2020 et 2024, avec 9,7 % des exportations françaises à lui seul. Ces chiffres témoignent de l’ampleur des contrats signés, comme l’achat de Rafale ou de systèmes de défense aérienne. Loin derrière, mais toujours fidèle, l’Inde conserve sa position de client stratégique. Ce pays, qui avait déjà marqué les années précédentes par ses commandes massives, continue d’investir lourdement dans le matériel français, probablement en raison de ses tensions frontalières avec la Chine et le Pakistan.

L’Europe : un terrain de croissance inattendu

Si les marchés asiatiques et du Golfe sont des partenaires traditionnels de l’industrie de défense française, la surprise vient de l’Europe. Le continent, longtemps dépendant des États-Unis pour son approvisionnement militaire, a considérablement intensifié ses achats auprès de la France. Entre 2015-2019 et la période actuelle, les exportations vers les pays européens ont bondi de 187 %. Cette évolution peut s’expliquer par deux dynamiques : d’une part, le retour des menaces conventionnelles sur le continent depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; d’autre part, une volonté politique croissante d’indépendance stratégique vis-à-vis de Washington, notamment à travers des initiatives de défense commune comme le Fonds européen de la défense.

Ce regain d’intérêt européen s’est traduit concrètement par des commandes de blindés, d’avions de transport, de missiles et de technologies de surveillance, souvent dans une logique de modernisation urgente. Ainsi, des pays comme la Grèce ou la Croatie ont noué des accords importants avec les industriels français, renforçant une synergie déjà existante au sein de l’Union.

Puissance commerciale et influence géopolitique

Au-delà des chiffres, la montée de la France dans le classement des exportateurs d’armes traduit un repositionnement stratégique sur la scène internationale. Chaque contrat signé est aussi un acte diplomatique : il engage des coopérations militaires, des formations, voire des transferts technologiques qui renforcent l’influence de Paris dans des régions-clés. En Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, la présence d’équipements français façonne parfois durablement les doctrines militaires locales.

Publicité

Ce rôle renforcé pose cependant des défis. La multiplication des clients implique une vigilance accrue en matière d’éthique et de suivi des exportations. La France, bien qu’encadrée par des lois et des accords internationaux, fait régulièrement l’objet de critiques sur la destination de ses armes, notamment dans des zones de conflit où les droits humains sont menacés. Cela n’a toutefois pas freiné la dynamique actuelle, soutenue par une volonté politique de maintenir la compétitivité de l’industrie de défense, qui génère des milliers d’emplois et reste un pilier de la balance commerciale française.

En s’imposant comme le deuxième fournisseur mondial d’armement, la France confirme sa capacité à conjuguer puissance industrielle, stratégie diplomatique et ambition technologique. Mais cette position de force n’est pas acquise : elle implique des choix futurs complexes, entre impératifs économiques, alliances militaires et responsabilités morales.