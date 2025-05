Automobile au Maghreb : ce pays s’impose face à l’Espagne

Photo DR

Le Maroc marque des points dans la course à l’attractivité économique. Le groupe chinois Sentury Tire, spécialisé dans la fabrication de pneumatiques, vient de réorienter un investissement stratégique initialement prévu en Espagne vers le Royaume chérifien.

Selon nos confrères de l’Hespress, à l’origine, l’entreprise comptait implanter une usine d’envergure en Galice. Un projet ambitieux de plus de 500 millions d’euros, censé produire jusqu’à 12 millions de pneus par an. Mais le rêve galicien s’est heurté à la réalité administrative espagnole. Selon la presse locale, des lenteurs liées aux permis environnementaux ont bloqué l’avancement du chantier, poussant Sentury Tire à revoir ses priorités.

Face à ces obstacles, Rabat s’est imposé comme une alternative solide. Déjà présent dans le pays, le groupe chinois a choisi de renforcer sa stratégie industrielle sur le continent africain. Il a injecté 360 millions d’euros supplémentaires dans son usine située à Tanger, inaugurée en septembre 2023. Une décision qui illustre le changement de cap de plus en plus observé chez les industriels mondiaux.

Cette réorientation n’est pas un simple hasard. Le Maroc offre aujourd’hui un environnement compétitif, avec des procédures administratives plus fluides, des zones industrielles modernes et une stabilité politique qui rassure les investisseurs. À cela s’ajoute la proximité géographique avec l’Europe et une main-d’œuvre qualifiée à des coûts maîtrisés.

En misant sur le Maroc, Sentury Tire rejoint une liste croissante de multinationales qui voient dans le Royaume une plateforme industrielle de premier plan. Le pays confirme ainsi sa capacité à rivaliser avec des marchés européens comme l’Espagne, traditionnellement perçue comme plus structurée.