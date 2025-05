Automobile au Maghreb : cette grande marque lance une offensive

Photo DR

L’Algérie continue de gagner en attractivité dans le secteur automobile. Le groupe Stellantis, l’un des principaux constructeurs mondiaux, a réaffirmé sa volonté d’investir durablement dans le pays. Lors du Forum international des fournisseurs automobiles, organisé à Oran, le groupe a présenté ses ambitions pour renforcer sa présence en Algérie. C’est ce que rapportent nos confrères d’Algerie360.

Stellantis, déjà actif à travers son usine de Tafraoui, entend passer à la vitesse supérieure. Le groupe vise une production de 60 000 véhicules en 2025, contre 17 000 unités l’an passé. Pour 2026, l’objectif est encore plus ambitieux avec une production visée de 90 000 voitures.

Toujours selon Algerie360, le plan de production de cette année se précise. Il prévoit notamment 25 000 Doblo Panorama, 10 000 Fiat 500, et un volume complémentaire de Doblo Van. Ces modèles ont été choisis pour répondre à une demande locale en forte croissance, en particulier celle des familles algériennes.

À travers ces annonces, Stellantis montre qu’il ne s’agit pas d’une présence symbolique. Le groupe travaille à structurer une chaîne de production locale, en mobilisant aussi des fournisseurs algériens. L’idée est de développer un écosystème automobile qui profite à l’industrie nationale, crée des emplois et favorise le transfert de compétences.

Le Forum d’Oran, auquel participaient des acteurs publics et privés, a également servi à rappeler l’enjeu de la sous-traitance. Le développement d’un tissu de fournisseurs locaux est essentiel pour que l’industrie automobile prenne racine de façon durable.

L’Algérie, qui cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux importations, semble trouver dans le secteur automobile une voie prometteuse. Avec des partenaires comme Stellantis, elle veut aller au-delà de l’assemblage pour bâtir une industrie complète et compétitive. Mais cela nécessitera de la stabilité, des efforts continus en formation, et un accompagnement stratégique de l’État.