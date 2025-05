Aviation au Maghreb : de nouveaux avions tous les 3 mois

Photo unsplash

Les compagnies aériennes du Maghreb multiplient les efforts pour rattraper leur retard technologique et renforcer leur position sur un marché en pleine mutation. Entre la croissance démographique, l’essor du tourisme régional et le besoin croissant de liaisons intercontinentales, la demande de transport aérien connaît une courbe ascendante. Royal Air Maroc, Tunisair, Libyan Airlines et Air Algérie tentent, chacune à sa manière, de moderniser leurs flottes et d’améliorer la fiabilité de leurs services. Ces ambitions régionales ne se limitent plus à quelques révisions techniques ou à des partenariats internationaux symboliques : elles prennent désormais la forme de plans concrets et ambitieux de renouvellement des appareils. Ainsi, Air Algérie vient de franchir une étape majeure.

Un flux continu d’avions à partir de l’été 2025

Lors d’une allocution devant l’Assemblée populaire nationale, le ministre algérien des Transports, Said Sayoud, a dévoilé un calendrier précis concernant le renouvellement progressif de la flotte d’Air Algérie. Fin juillet 2025, la compagnie recevra le premier des nouveaux avions selon le communiqué. Ce rythme se poursuivra avec l’arrivée d’un appareil supplémentaire tous les trois mois. Même si le nombre exact d’appareils concernés ainsi que les fabricants restent non communiqués, cette planification illustre une volonté claire d’étaler la modernisation sur plusieurs années pour éviter des perturbations opérationnelles majeures tout en renforçant la capacité et la fiabilité de la flotte.

Une modernisation stratégique pour faire face aux défis

Au-delà du simple rajeunissement, cette démarche s’inscrit dans un effort global d’optimisation. Les avions plus récents amélioreront la sécurité, la ponctualité et le confort des passagers, tout en réduisant les coûts d’entretien et de carburant. En outre, ils contribueront à limiter l’impact environnemental des vols, un enjeu incontournable dans un secteur de plus en plus scruté sur ses émissions. Cette transformation progressive vise à redonner à Air Algérie un avantage concurrentiel, à la fois en termes de performance opérationnelle et d’image auprès d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Le projet annoncé par le ministre Said Sayoud marque un tournant décisif dans l’aviation algérienne. En optant pour une réception régulière d’appareils neufs, Air Algérie mise sur une montée en puissance continue, conciliant modernisation et stabilité. Cette stratégie permettra d’améliorer durablement la qualité des services proposés, renforçant ainsi la place de la compagnie dans un marché régional en pleine évolution. Dès la fin de l’été 2025, les passagers pourront observer les premiers signes de cette mutation attendue depuis longtemps.