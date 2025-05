Banque des BRICS : un nouveau pays tape à la porte

Photo : DR

La Banque de Développement des BRICS, (NBD), attire de plus en plus de pays au-delà de ses membres fondateurs. C’est notamment le cas de la Colombie. Lors d’une visite officielle en Chine, le président Gustavo Petro a exprimé l’intérêt de son pays pour intégrer cette institution et profiter de ses ressources pour financer des projets d’infrastructure.

La rencontre entre le président colombien et Dilma Rousseff, actuelle directrice de la NBD, a permis d’ouvrir la voie à une future coopération. Selon les déclarations de Gustavo Petro, la Colombie envisage de souscrire pour 512 millions de dollars d’actions dans la banque. Une première étape importante qui pourrait ouvrir l’accès à une série de prêts pour soutenir des projets d’envergure dans les secteurs du transport, de l’énergie ou encore de la transition écologique.

Créée en 2015 par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, la Nouvelle Banque de Développement a pour objectif de proposer des financements alternatifs à ceux des institutions traditionnelles comme la Banque mondiale ou le FMI. Ces dernières années, elle a élargi son champ d’action en accueillant de nouveaux membres et en nouant des partenariats avec d’autres États émergents. Le choix de la Colombie reflète une tendance plus large observée en Amérique latine et ailleurs.

Plusieurs pays cherchent à diversifier leurs sources de financement, notamment pour sortir de la dépendance vis-à-vis des bailleurs classiques. Pour la Colombie, rejoindre cette structure représente aussi un levier diplomatique. Cela marque une volonté d’ouvrir davantage ses partenariats internationaux, en s’éloignant de certaines logiques traditionnelles de dépendance économique. Si l’adhésion effective à la banque n’est pas encore finalisée, les engagements annoncés par le président Petro montrent que les discussions sont bien engagées.