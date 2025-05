Barrage vert au Maghreb : lancement du premier projet de production de bois

Le secteur de la production de bois, essentiel pour le développement durable, a connu une évolution notable ces dernières années. Avec les préoccupations croissantes concernant l’environnement et la gestion des ressources naturelles, la production de bois s’inscrit désormais dans des stratégies visant à concilier économie et préservation des écosystèmes.

La diversification des plantations forestières, l’introduction de nouvelles espèces et la gestion raisonnée des forêts font partie des approches privilégiées pour garantir une production de bois durable et adaptée aux besoins des marchés modernes. De telles initiatives sont également un levier pour le développement économique et l’amélioration de la biodiversité, en particulier dans les zones arides ou semi-arides où des projets comme le Barrage vert trouvent leur place.

Le Barrage vert, un ambitieux projet de reboisement lancé en Algérie, franchira une étape importante d’ici fin 2025, avec l’introduction du premier projet d’investissement dans la production de bois. Ce projet, qui prévoit la plantation de Paulownia sur une superficie de 500 hectares dans la wilaya de Laghouat, s’inscrit dans les efforts visant à renforcer la valeur économique de cette vaste zone de reboisement. L’objectif est de valoriser les ressources du Barrage vert tout en créant des emplois et en stimulant la croissance du secteur forestier en Algérie.

Depuis le lancement du Barrage vert, les efforts de reboisement ont couvert plus de 24 000 hectares, en introduisant des arbres résistants comme les oliviers, les amandiers et les pistachiers, adaptés aux conditions climatiques et aux sols de la région. Le choix de ces espèces a été minutieusement étudié pour maximiser l’impact environnemental tout en répondant à des besoins économiques spécifiques.

À travers cette nouvelle initiative, les autorités visent à étendre la superficie du Barrage vert à 400 000 hectares, un objectif ambitieux qui nécessitera l’adoption de méthodes modernes de gestion des terres. Cette extension devrait permettre de renforcer la résilience écologique de la région, tout en contribuant à la production durable de bois, un secteur crucial pour l’économie verte de l’Algérie.