Bénin : 30 ans de prison pour le meurtre de son cousin à Lalo

Le tribunal de première instance de Lokossa a rendu, ce lundi 19 mai 2025, son premier verdict dans le cadre de la session criminelle en cours. Paulin S., 34 ans, agriculteur domicilié à Hlassamè dans la commune de Lalo, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son cousin, Elie S., en décembre 2019 à la suite d’un conflit foncier.

L’enquête a révélé que l’accusé avait tenté d’associer deux proches à son projet, sans succès. Il a ensuite agi seul, attendant la nuit pour frapper la victime à coups de gourdin alors qu’elle dormait. Après le meurtre, Paulin a dissimulé le corps dans une natte avant de l’enterrer dans une fosse qu’il avait creusée à l’avance en brousse.

Interpellé peu après les faits, il a reconnu les faits devant la cour et demandé la clémence. Le procureur de la République, Richard da Matha, a retenu la préméditation, soulignant les démarches préparatoires de l’accusé. Il a requis 30 ans de prison et 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts.

Le tribunal, présidé par le juge Albert Pascal Agboton, a suivi cette position. Paulin S. a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec le versement de 10 millions de francs CFA aux ayants droit de la victime, en soutien aux 12 enfants qu’elle laisse.