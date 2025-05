Bénin : 49 journalistes en formation à Parakou pour la promotion des légumes

Photo d'illustration

Un atelier de formation destiné aux professionnels des médias se tiendra les 22 et 23 mai 2025 à Parakou. L’objectif est de renforcer leurs compétences sur la consommation de légumes sains et les pratiques culinaires favorables à la santé. Cette session entre dans le cadre du projet SAFEVEG, axé sur la production locale et la promotion des légumes sains en Afrique de l’Ouest, notamment au Bénin, au Burkina Faso et au Mali.

Elle est organisée par l’Université de Wageningen (Pays-Bas), en collaboration avec le projet CASCADE et plusieurs réseaux de médias partenaires. Après une première phase réalisée dans le sud du Bénin, la formation cible cette fois les professionnels des médias du Nord. Elle vise à les sensibiliser aux enjeux sanitaires et nutritionnels liés à la consommation des légumes, ainsi qu’à leur fournir des outils pour mieux communiquer sur le sujet.

Les modules prévoient des interventions sur les bonnes pratiques d’hygiène, les techniques de production maraîchère durable et les stratégies de diffusion de messages adaptés au contexte local. Les participants prendront part à des sessions plénières, à des ateliers thématiques et à une séance de réflexion sur un futur concours médiatique, destiné à valoriser les meilleures productions journalistiques autour de cette thématique.

Quarante-neuf participants sont attendus. Ils proviennent de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, ainsi que d’organisations telles que la FeRCAB, le REMAPSEN, l’UNPMB, l’UNAMEL-Bénin, l’ANAN, la DANA et la FéNOMA. Cette formation vise à encourager une alimentation plus saine à travers le relais d’information que représentent les médias, en contribuant à un changement de comportement au sein des populations.