Bénin : Après la Srtb et Canal 3, Edouard Loko visite TVC Bénin

Photo : Assemblée Nationale

Dans le cadre d’une série de visites entamée depuis quelques jours, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Loko, s’est rendu successivement dans les locaux de Canal 3 Bénin et de TVC Bénin, les 1er et 2 mai 2025. Ces visites s’inscrivent dans une démarche de dialogue direct avec les professionnels du secteur. Elles visent à mieux comprendre leurs conditions de travail, identifier les difficultés qu’ils rencontrent et recueillir leurs attentes vis-à-vis de l’organe de régulation.

À Canal 3 Bénin, Édouard Loko et sa délégation ont été accueillis par la directrice de la chaîne, Berthe Cakpossa. Une visite guidée des installations techniques, notamment la régie, le studio de production et la salle de rédaction, a permis aux membres de la HAAC de prendre connaissance de l’environnement de travail. Une séance d’échanges a ensuite permis aux deux parties d’aborder les enjeux liés au fonctionnement de la chaîne. Le président de la HAAC a proposé certaines pistes de solution et assuré que l’institution continuera d’accompagner les médias dans le cadre de ses prérogatives.

Le lendemain, la délégation de la HAAC a visité TVC Bénin. Le promoteur de la chaîne, Christophe Davakan, a présenté les infrastructures et les conditions de travail de son équipe. Les échanges ont porté sur les besoins techniques, les contraintes du secteur et les perspectives de développement. Le président de la HAAC a réaffirmé la volonté de l’institution de rester à l’écoute et d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations exprimées.