Bénin : Condamnés, deux douaniers prennent la fuite après le verdict

Deux prévenus en liberté provisoire ont échappé à leur arrestation après leur condamnation, lundi 19 mai 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils font partie d’un groupe de sept personnes poursuivies dans une affaire de transfert illicite de devises via l’aéroport de Cotonou, selon les informations rapportées par Bip Radio.

Les mis en cause, dont des agents aéroportuaires, une restauratrice et des douaniers, sont poursuivis pour fausse attestation, non-déclaration de transport d’espèces, abus de fonction et corruption. Certains sont détenus depuis février 2022. Les peines prononcées par le tribunal varient de deux à quatre ans d’emprisonnement.

À l’issue du jugement, des mandats d’arrêt ont été décernés contre les prévenus présents librement à l’audience. Cependant, deux douaniers condamnés ne se trouvaient plus dans la salle au moment de l’annonce des mesures de détention. Leur disparition a été signalée quelques instants plus tard par le juge, mais les agents concernés étaient déjà hors de portée. Une enquête a été ouverte pour les retrouver.