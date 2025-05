Energie au Maghreb: des investissements massifs annoncés

Photo DR

L’énergie est un secteur stratégique pour les nations du monde entier, servant de socle à leur développement économique et social. Un approvisionnement énergétique fiable et durable est essentiel pour assurer la compétitivité des industries, améliorer la qualité de vie des citoyens et promouvoir une croissance durable. Dans ce contexte, Sonelgaz, le géant algérien de l’énergie, s’efforce de relever les défis énergétiques actuels tout en préparant l’avenir énergétique du pays.

Face à une demande en électricité en constante augmentation, Sonelgaz poursuit sa stratégie d’investissements massifs pour renforcer ses capacités de production et sécuriser l’approvisionnement. Lors de la réunion annuelle de ses cadres, le PDG du groupe, Mourad Adjal, a détaillé un plan ambitieux visant à améliorer la sécurité énergétique du pays tout en intégrant davantage les énergies renouvelables dans son mix énergétique. Avec un budget d’investissement de 656 milliards de dinars pour 2025, Sonelgaz prévoit d’augmenter la capacité de production et d’améliorer la qualité du service, en particulier dans les zones rurales et agricoles.

En 2025, Sonelgaz prévoit d’atteindre une capacité de production de 27 333 MW, soit une augmentation par rapport aux 26 000 MW produits en 2024. Pour faire face aux pics de consommation estivale, 1 172 MW supplémentaires seront ajoutés, portant la capacité totale à plus de 27 000 MW. L’objectif est de maintenir un service fiable et de haute qualité tout au long de l’année, en particulier lors des périodes de forte chaleur, où la demande d’électricité atteint des niveaux critiques.

Le groupe met également en avant ses efforts pour étendre les exportations d’électricité et d’hydrogène vert. En 2024, les exportations ont atteint un record de 268 millions d’euros, soit une hausse de 22 % par rapport à 2023. À court terme, Sonelgaz envisage d’étendre ses exportations vers l’Europe et l’Afrique, avec des projets d’interconnexion déjà en préparation. Un partenariat avec des entreprises européennes pour l’exportation d’hydrogène vert est également en cours, soulignant l’ambition du groupe d’intégrer davantage les énergies renouvelables dans ses activités.

Dans un contexte où l’Algérie s’engage dans une transition énergétique, la révision de la loi sur l’électricité est en cours, avec une finalisation prévue pour 2026. Cette réforme vise à moderniser le secteur énergétique, en facilitant notamment l’intégration des énergies vertes dans le mix énergétique national.

Sonelgaz poursuit également des initiatives de sensibilisation à la rationalisation de la consommation d’énergie à travers une campagne nationale intitulée « Rationaliser notre énergie… préserver notre avenir« . Cette initiative vise à encourager une consommation responsable et optimiser l’utilisation de l’énergie dans tous les secteurs, qu’ils soient industriels ou domestiques, tout en soutenant les efforts du pays pour accélérer sa transition vers une économie verte.