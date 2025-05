Bénin : Des organisations dénoncent la suspension de plusieurs médias

Ph: BERTRAND GUAY / AFP

Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, Reporters sans frontières (RSF) et Internet sans frontières, s’inquiètent des mesures répressives récemment prises à l’encontre de plusieurs médias au Bénin. Elles appellent à une révision du Code du numérique, actuellement en discussion au Parlement, afin de mieux protéger la liberté d’expression et la liberté de la presse.

Depuis le début de l’année 2025, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a suspendu deux journaux, trois sites d’information et un compte TikTok. Ces suspensions sont toujours en vigueur et concernent principalement des organes de presse ayant diffusé des contenus critiques à l’égard des institutions ou des responsables publics.

Parmi les cas les plus récents figure celui de Bénin Web TV, suspendu le 12 mars 2025. Son promoteur s’est vu retirer sa carte de presse après la publication de deux articles portant sur la gestion budgétaire de la HAAC et sur une demande de véhicule formulée par le président de l’institution.

Les organisations dénoncent l’absence de fondement légal conforme au droit international pour justifier de telles restrictions. Elles mettent également en avant les répercussions économiques de ces sanctions, notamment la perte de revenus publicitaires et la mise en difficulté de plusieurs professionnels des médias.

Ces décisions s’inscrivent dans une tendance amorcée en 2023 et poursuivie en 2024, marquée par la suspension de médias tels que La Gazette du Golfe, Crystal News, Reporter Médias Monde, ainsi que de certains comptes numériques comme Madame Actu sur TikTok. La HAAC invoque souvent des motifs tels que l’absence d’autorisation préalable ou la diffusion de contenus jugés problématiques.

Les ONG rappellent que la législation actuelle permet à l’État de retirer ou de refuser des autorisations de diffusion, une pratique incompatible avec les standards internationaux sur la liberté d’expression. Elles recommandent une révision de l’article 550 du Code du numérique, qui prévoit des sanctions pénales pour la diffusion de fausses informations ou le harcèlement en ligne. Enfin, elles insistent sur la nécessité de garantir l’indépendance de la HAAC, en application des engagements pris par le Bénin lors du dernier Examen Périodique Universel des Nations unies.