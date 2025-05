Bénin : deux secrétaires exécutives révoquées pour fautes graves

Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire mercredi 14 mai 2025, a prononcé la révocation de deux secrétaires exécutives communales. Les responsables concernées exerçaient dans les mairies d’Adjarra et de Toucountouna. Elles sont mises en cause pour des faits jugés contraires à l’éthique administrative et aux intérêts des collectivités.

À Adjarra, la secrétaire exécutive est accusée d’avoir facilité une surfacturation portant sur deux prestations, en collaboration avec le directeur du développement local et de la planification. Le montant concerné s’élève à trois millions de francs CFA. Une commission d’un million de francs aurait été négociée, dont 800 000 francs effectivement versés par le prestataire. Ce montage financier, à l’origine de tensions entre les deux protagonistes, a été découvert lors d’une mission de l’Inspection générale des finances en décembre 2024.

Publicité

À Toucountouna, la secrétaire exécutive est impliquée dans une affaire de manipulation de document administratif liée à un déplacement officiel en Belgique. Alors qu’un arrêté préfectoral précisait que les frais ne seraient pas imputés au budget communal, une version modifiée du document aurait été introduite pour autoriser le financement public de la mission. Cette manœuvre a permis le décaissement de 602 000 francs CFA pour des dépenses non prévues, suivie d’une tentative de paiement de 995 000 francs. L’alerte a été donnée par la Trésorerie communale lors du traitement du mandat.

Malgré une mise en demeure émise par le préfet, la secrétaire exécutive de Toucountouna n’a pas restitué les fonds au moment du passage de la Cellule de suivi et de contrôle des communes, fin mars 2025. Le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, a ordonné l’application de sanctions administratives à l’encontre des deux fonctionnaires et des autres agents impliqués. Des poursuites judiciaires sont également annoncées.