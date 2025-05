Bénin : L’Arcep mobilise 66 milliards pour l’État en 2024

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep Bénin) a annoncé avoir collecté 66,12 milliards de francs CFA pour le compte de l’État au terme de l’année 2024. Ce montant, en légère baisse par rapport aux 72,48 milliards enregistrés en 2023, reflète toutefois la continuité des actions du régulateur dans un environnement numérique en mutation rapide.

L’année 2024 a marqué une étape clé dans la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2026 de l’institution. L’Arcep a renforcé la régulation du secteur afin de dynamiser la concurrence, de garantir la transparence des offres, de protéger les consommateurs et d’assurer un accès équitable aux ressources. L’organe de régulation s’est appuyé sur plusieurs leviers : suivi des cahiers de charges, incitation à la concurrence, amélioration de la qualité des services, et respect des exigences du Code du numérique.

Pour 2025, l’Arcep prévoit d’approfondir ses actions autour de quatre axes : gouvernance, régulation numérique et innovation, développement postal, et protection des utilisateurs. Parmi les priorités figurent l’adoption de technologies émergentes comme la 5G, l’intelligence artificielle ou le Big Data, la gestion des ressources rares, le contrôle qualité via crowdsourcing, et la réduction de l’empreinte écologique des services.