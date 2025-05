Bénin : Le CHIC ( Centre Hospitalier International) s’apprête à accueillir ses premiers patients

© Michel Beauvais Associés

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC), établissement sanitaire de référence attendu depuis plusieurs années, ouvrira ses portes au public dès le 2 juin 2025 avec le démarrage progressif de consultations spécialisées. D’une capacité de 434 lits, ce centre ultramoderne incarne une nouvelle ère pour le système de santé béninois et s’impose déjà comme l’un des hôpitaux les plus vastes et les mieux équipés d’Afrique de l’Ouest.

Conçu sur plus de 40 000 m², le CHIC offrira dès son ouverture des consultations en rhumatologie, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, diabétologie, néphrologie, oncologie médicale, ophtalmologie et médecine interne. Des examens d’imagerie médicale — échographie, scanner et IRM — y seront également disponibles.

Publicité

Une infrastructure née d’un vaste projet de réforme sanitaire

Ce projet est le fruit d’un audit global du système hospitalier béninois, initié en 2016 à la demande du président Patrice Talon. Les conclusions de la commission en charge du diagnostic avaient révélé d’importantes insuffisances dans les équipements et infrastructures, y compris dans les centres dits de référence. Le besoin d’un établissement capable de traiter des pathologies complexes dans des conditions conformes aux standards internationaux s’est alors imposé comme une priorité.

Le CHIC regroupe 18 spécialités médicales, organisées autour de huit pôles : urgences et réanimation, cardiométabolisme, oncologie, digestive et médico-chirurgicale, locomoteur et neurochirurgical, cardiovasculaire et thoracique, néphro-urologique, tête et cou.

Une main-d’œuvre qualifiée pour un hôpital d’envergure

Pour assurer le bon fonctionnement de cette structure d’élite, un important plan de recrutement a été lancé. Selon les estimations du ministère de la Santé, plus de 1 000 professionnels seront nécessaires pour couvrir l’ensemble des besoins en personnel médical, paramédical, administratif et technique. Une première vague de recrutement a suscité un fort engouement, tant chez les professionnels résidant au Bénin que chez ceux de la diaspora.

Le CHIC, levier pour réduire les évacuations sanitaires

Avec ce nouvel hôpital, le gouvernement béninois ambitionne de réduire considérablement les évacuations médicales à l’étranger, souvent coûteuses, en proposant localement des soins de haut niveau. Le CHIC vise non seulement à répondre aux besoins nationaux, mais aussi à accueillir des patients venus de toute la sous-région et au-delà, positionnant ainsi le Bénin comme un acteur majeur du tourisme médical en Afrique.

Publicité

Ce qu’a dit le ministre de la Santé

Le professeur Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé, a effectué une visite des installations du CHIC le 20 juin 2024. À l’issue de cette inspection, il a tenu une conférence de presse au sein même de l’établissement, saluant l’aboutissement d’un projet structurant. Il a insisté sur l’excellence des équipements, la rigueur dans l’exécution des travaux, et surtout sur la vision du chef de l’État, qui a su placer la réforme du système de santé au cœur de son action gouvernementale. « Le CHIC incarne désormais l’ambition du Bénin de faire de la santé une priorité nationale, avec des soins accessibles, spécialisés et de qualité », a-t-il déclaré.