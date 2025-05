Maghreb: deux véhicules de luxe exclusifs acquis par dirigeant

Laraki Sahara. Photo : DR

Les voitures de luxe ont toujours été un symbole de statut et de prestige, attirant l’attention des plus fortunés qui recherchent l’exclusivité et la perfection dans chaque détail. Ces véhicules représentent non seulement un exploit de génie mécanique, mais aussi un moyen de se distinguer dans un monde où l’image et l’opulence ont une importance capitale. De plus en plus, les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour créer des modèles uniques, alliant puissance, confort et esthétique. Un marché où seules les personnes les plus influentes peuvent s’offrir des exemplaires aussi rares.

Le roi Mohammed VI du Maroc, reconnu pour son goût prononcé pour les véhicules d’exception, est désormais propriétaire des deux uniques exemplaires de la Laraki Sahara. Cette voiture, développée par la société marocaine Laraki Automobiles SA, se distingue par un moteur V8 Chevrolet modifié pour atteindre une puissance impressionnante de 1550 chevaux. Ce moteur permet à la voiture d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, avec une vitesse de pointe frôlant les 310 km/h. Le design de la Laraki Sahara, à la fois aérodynamique et audacieux, attire les regards tout en offrant des performances remarquables.

À l’intérieur, l’accent est mis sur le luxe, avec des sièges en cuir haut de gamme, un tableau de bord équipé d’un écran central, et un volant de course, le tout offrant une expérience de conduite inédite. Chaque élément de la voiture a été conçu pour allier confort et performance, une caractéristique qui fait d’elle un modèle de collection. Cette exclusivité n’est pas à la portée de tous, puisque la valeur de chaque exemplaire est estimée à plus de 2,2 millions de dollars, ce qui en fait la voiture la plus chère d’Afrique.

La société Laraki Automobiles, fondée en 1999 par l’entrepreneur marocain Abdesslam Laraki, a d’abord connu le succès dans la fabrication de yachts avant de se lancer dans le domaine des voitures de luxe. Avant la Laraki Sahara, la marque avait déjà signé des modèles tels que la Fulgura, la Borac, ou encore l’Epitome, des véhicules qui ont également marqué l’industrie automobile par leur design avant-gardiste. Toutefois, c’est la Laraki Sahara qui se distingue comme une œuvre d’art roulante, acquise par le roi pour renforcer sa collection privée. On ne s’attend pas à voir cette voiture ailleurs que dans des expositions ou à travers des reportages exclusifs, tant sa rareté et sa valeur en font une pièce inestimable du patrimoine automobile mondial.