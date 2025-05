Bénin : Les Émirats Arabes Unis sur le point d’appuyer la Haac

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, Édouard Loko, a reçu en audience, ce lundi 19 mai 2025 à Cotonou, l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis près le Bénin, Mohammed Saeed Al Kaabi. Les échanges se sont tenus dans les locaux de la HAAC, dans une ambiance empreinte de courtoisie et de dialogue constructif.

La rencontre a porté sur les évolutions en cours dans le paysage médiatique béninois, notamment les réformes engagées sous la 7ᵉ mandature de l’institution pour améliorer la régulation du secteur. Le diplomate émirati a salué les efforts menés pour instaurer une presse plus libre et responsable, et a exprimé l’intérêt de son pays à accompagner cette dynamique. « La démarche engagée par la HAAC est à la fois ambitieuse et inspirante. Les Émirats Arabes Unis souhaitent y contribuer de manière concrète », a déclaré l’ambassadeur Al Kaabi, indiquant la volonté de son pays de soutenir le développement des médias au Bénin.

En réponse, le président Loko s’est réjoui de cette volonté de coopération. Il a réaffirmé la disponibilité de la HAAC à identifier, avec la partie émiratie, des axes de partenariat, notamment en matière de formation, d’équipement et de renforcement des capacités professionnelles dans le secteur de la communication. Cette rencontre ouvre la voie à une collaboration stratégique entre la HAAC et les Émirats Arabes Unis, avec pour objectif de soutenir le développement d’un environnement médiatique plus performant, au service de la démocratie et de l’intérêt public.