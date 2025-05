Bénin : l’INF alerte sur une hausse des signalements des violences sexuelles

Au Bénin, les violences sexuelles ne sont plus confinées au silence. Grâce à un changement de comportement des victimes et à une meilleure sensibilisation, les chiffres révélés par l’Institut national de la femme (INF) témoignent d’une réalité longtemps méconnue.

Invitée de l’émission Entretien Grand Format sur Bip Radio, le dimanche 25 mai 2025, Chimène Ahouéfa Yédjénou, juriste au sein du pôle affaires juridiques de l’INF, a présenté un aperçu chiffré de la situation. Selon les données recueillies par l’institution, plus de 1 500 cas de viol ont été recensés au premier trimestre de l’année en cours. Cette tendance s’inscrit dans une progression constante depuis 2021.

« En 2021-2022, l’INF a enregistré plus de 200 cas. En 2023, on est passé à environ 1 117 cas. L’année 2024 a dépassé ce seuil, atteignant 2 000 cas. Et déjà en 2025, pour les trois premiers mois, nous sommes à plus de 1 500 cas », a indiqué la juriste.

Pour l’INF, cette augmentation est en grande partie liée à une libération de la parole. « Les personnes comprennent mieux aujourd’hui la nécessité de dénoncer », a expliqué Chimène Ahouéfa Yédjénou. L’institut observe également une diversification des lieux où les violences sont perpétrées : établissements scolaires, cadres familiaux ou religieux. Les victimes sont en majorité des mineures, parfois très jeunes.

Sur le plan judiciaire, les procédures varient selon l’âge des victimes. La CRIET est compétente pour les viols sur mineurs de moins de 13 ans. Pour les victimes âgées de plus de 13 ans, les affaires sont traitées en sessions criminelles par les juridictions ordinaires.

L’Institut national de la femme insiste également sur les gestes à éviter en cas d’agression. « Il ne faut pas se laver après un viol, afin de préserver les éléments de preuve nécessaires à l’établissement d’un certificat médical », a précisé la juriste. Ce document est essentiel dans le cadre de la procédure judiciaire. Une réquisition délivrée par la police permet d’obtenir gratuitement ce certificat.

Les victimes peuvent également s’adresser directement au procureur ou contacter l’INF, qui propose des mécanismes d’accompagnement. L’institution reste joignable via le numéro vert 114, le numéro d’alerte 0151078888, ainsi que par ses plateformes numériques, notamment Facebook et LinkedIn.