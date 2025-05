Bénin : Plusieurs personnes condamnées pour usage de produits psychotropes

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a rendu son verdict ce mardi 27 mai dans une affaire liée à la consommation de substances illicites. Dix individus, dont une femme, ont été condamnés par la première chambre correctionnelle pour détention et usage de produits psychotropes.

Les prévenus, interpellés lors d’une opération de démantèlement de ghettos par la Police républicaine, ont comparu devant le juge correctionnel. Tous ont nié les faits à la barre. Toutefois, les résultats d’analyses médicales ont révélé la présence de substances prohibées dans leurs organismes.

Au cours de l’audience, le ministère public a rappelé les risques liés à la consommation de drogues, soulignant que ces produits altèrent le discernement et peuvent conduire à des actes répréhensibles. En conséquence, le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 francs CFA contre chacun des accusés.

Des peines différenciées selon les profils

Dans sa décision, le tribunal a prononcé des peines plus lourdes à l’encontre de trois des mis en cause, qui ont été condamnés à 12 mois de prison ferme, en plus de l’amende requise. Les sept autres ont écopé chacun de six mois de détention et de la même amende de 50 000 francs CFA.

Selon les précisions apportées au cours de l’audience, un total de 26 personnes avaient été arrêtées lors de l’opération policière. Seuls dix d’entre elles ont finalement été retenues pour poursuites judiciaires. Les 16 autres ont été libérées. Les condamnés, qui étaient en détention provisoire, ont regagné la prison à l’issue de l’audience pour y purger leurs peines.