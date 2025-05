Bénin: Que retenir du parcours du professeur Amos Elègbè?

Le Bénin pleure le professeur Amos Elègbè, disparu à l’âge de 78 ans. Originaire de Savè, dans le département des Collines, il était né le 4 avril 1947. Après un parcours académique en France, marqué par un doctorat en études urbaines à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, il avait choisi de revenir au pays pour enseigner à l’Université d’Abomey-Calavi, où il a exercé pendant plus de trois décennies.

Amos Elègbè s’est distingué dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du développement local. Il a animé de nombreux enseignements en économie sociale, en gestion de projets et en politiques publiques. Son expertise lui avait permis d’être retenu par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) à partir de 2008. Il a quitté le monde universitaire en 2011. Son engagement ne s’est pas limité à l’enseignement. Élu député en 1991, il a contribué aux travaux préparatoires de la Conférence nationale des forces vives, moment charnière de l’histoire politique du Bénin.

Publicité

Au fil des années, Amos Elègbè a occupé plusieurs responsabilités gouvernementales, notamment sous les présidences de Mathieu Kérékou et de Boni Yayi. Il a dirigé des ministères comme ceux du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme, ou encore ceux des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique. Il a également été conseiller spécial chargé des affaires politiques auprès du président Boni Yayi. Après avoir combattu la maladie durant près d’un an, Amos Elègbè s’est éteint, laissant un parcours riche à la croisée du savoir et de l’engagement public.