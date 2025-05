Bénin : six salles de classe offertes par l’Allemagne à Abomey

Photo : DR

La coopération entre le Bénin et l’Allemagne a franchi une nouvelle étape ce jeudi 29 mai 2025, avec l’inauguration de six salles de classe au CEG 2 Abomey. Ce projet, porté par l’ONG allemande Sonafa, vise à améliorer les infrastructures scolaires et les conditions d’apprentissage des élèves.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Allemagne au Bénin, Dr Stefan Buchwald, à l’occasion de la dernière journée de sa visite dans la ville. Étaient également présents le représentant du préfet du Zou, le directeur départemental de l’Éducation, le président de Sonafa, le Professeur Mensah Wekenon Tokponto, ainsi que deux membres du conseil d’administration de l’ONG.

Dans son allocution, Dr Buchwald a salué le travail accompli par Sonafa à Abomey et dans d’autres localités du Bénin. Il a indiqué que cette initiative reflète le sens de sa mission diplomatique : « Je suis venu mettre en valeur l’engagement de Sonafa ici et ailleurs dans le pays », a-t-il affirmé.

Les représentants de l’administration, les enseignants, les élèves et les parents ont exprimé leur reconnaissance au peuple allemand et aux donateurs. À travers leurs interventions, ils ont souligné l’importance du soutien apporté par l’Allemagne dans le secteur éducatif. En signe de gratitude, des chapeaux traditionnels, inspirés de ceux portés par les rois d’Abomey, ont été remis aux donateurs. Ce geste symbolique a marqué l’attachement des deux parties aux valeurs de solidarité et de coopération.