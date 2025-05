Bénin : Une messe pour célébrer l’anniversaire de Réckya Madougou

Le parti d’opposition Les Démocrates a organisé ce 30 avril une messe d’action de grâce à l’intention de Reckya Madougou. C’était à l’église Bon Pasteur de Cotonou. Cette célébration spirituelle s’est tenue à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Réckya Madougou, actuellement privée de liberté.

Elle a aussi été une occasion de prier pour les exilés et prisonniers politiques du pays et d’implorer la clémence divine en leur faveur afin de les placer sous la protection de Dieu en cette période d’incertitude. Mais au-delà de l’aspect religieux, cette initiative s’inscrit selon les responsables du parti Les Démocrates dans un élan de sensibilisation des dirigeants actuels du Bénin aux fins de favoriser l’adoption d’une loi d’amnistie. Une telle mesure, selon les organisateurs, permettrait d’apaiser le climat sociopolitique tendu et de favoriser la réconciliation nationale.

À travers cette messe, le parti Les Démocrates réaffirme son attachement au dialogue, à la paix et au respect des principes démocratiques inscrits dans la Constitution du Bénin. Les organisateurs ont aussi lancé un appel pressant à l’unité nationale afin de mieux faire face aux défis majeurs que sont la faim, la sécurité, l’emploi, la santé et la cohésion sociale.

Dans son homélie au cours de cette célébration eucharistique, le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, qui a présidé la messe, a insisté sur les valeurs fondamentales d’amour, de pardon et de paix. Il a appelé à la guérison des blessures du passé pour permettre un véritable vivre-ensemble, fondement de toute société stable.

Etaient présents ce mercredi à cette célébration les présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Cette messe a rassemblé par ailleurs de nombreuses personnalités politiques, des militants, sympathisants, cadres et élus du parti Les Démocrates, ainsi que des membres de la famille et des proches de l'ancienne ministre de la justice.