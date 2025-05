Bénin : Une nouvelle ère de subventions basée sur la performance dans le secteur sportif

Photo : DR

Le Palais des Congrès de Cotonou a été le cadre, ce jeudi 15 mai 2025, d’une cérémonie significative pour le financement du sport béninois. Le gouvernement, sous l’égide du ministère des Sports, a officiellement distribué les subventions destinées aux clubs et fédérations sportives pour l’année en cours, maintenant l’enveloppe globale à 4,655 milliards de francs CFA, identique à celle de l’année précédente.

Cependant, une évolution notable, initiée par le ministre des Sports Benoît Dato, a introduit une nouvelle approche dans l’attribution de ces fonds. La pratique des subventions octroyées sans évaluation préalable est désormais révolue. Le ministre a souligné lors de la cérémonie que ces allocations constituent désormais de véritables outils de travail, visant à impulser une transformation profonde du paysage sportif national.

Publicité

Sur les 35 fédérations ayant bénéficié de ce financement, 14 ont satisfait aux nouveaux critères de performance établis, leur permettant de recevoir au moins le même montant que l’an dernier. Trois fédérations se sont particulièrement distinguées : le basketball, le handball et le taekwondo, ayant dépassé les seuils requis et se voyant attribuer un bonus de 20% sur leur subvention. Du côté des clubs, sur les 114 présents, 50 ont atteint la moyenne des critères, tandis que six d’entre eux (Asvo, Cavaliers, Bani-Gansè, As Takunnin, Loto-Popo et Cavaliers Bbc dame) ont été récompensés par un bonus pour leurs performances et leur gestion jugée exemplaire.

Cette initiative gouvernementale traduit une volonté claire de professionnaliser le sport béninois et d’instaurer une gestion des ressources axée sur la transparence et l’efficacité. Le ministre Benoît Dato a joué un rôle moteur dans cette réforme, en instaurant des critères d’attribution rigoureux. Ces critères prennent en compte la qualité de l’encadrement technique, la rigueur administrative et financière, les résultats sportifs, ainsi que le rayonnement national et international des fédérations et clubs.

Les premiers effets de cette nouvelle politique se sont concrétisés dans les subventions allouées. Les structures sportives ayant démontré une gestion financière saine en 2024 ont vu leur subvention augmenter de 20% pour 2025. Inversement, celles ayant montré des faiblesses dans leur gestion ont subi une réduction de leur allocation. Un autre point important de cette réforme est la suppression des subventions directes aux centres de formation. Le ministère des Sports privilégie désormais un investissement ciblé dans des formations diplômantes pour les entraîneurs et formateurs. L’organisation régulière de sessions de formation dans diverses disciplines, initiée par le ministre Dato, illustre l’importance accordée au développement des compétences des encadreurs, considérés comme essentiels pour l’avenir du sport béninois.

Cette approche incitative vise à encourager une culture de la performance et de la responsabilité au sein du mouvement sportif national. Le ministre Dato a insisté sur la nécessité d’une gestion rigoureuse pour assurer la durabilité des investissements publics dans le secteur sportif. Il a également annoncé la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation pour garantir une utilisation optimale des fonds alloués. Cette nouvelle politique de subvention, basée sur des critères de performance et de gestion, marque un tournant significatif pour le développement du sport au Bénin, plaçant la transparence et l’efficacité au cœur de l’action gouvernementale dans ce secteur.