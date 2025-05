Bill Gates : sa fille révèle un trouble dont il souffre

Bill Gates (Photo Politico)

Bill Gates, cofondateur de Microsoft et figure emblématique de l’innovation technologique mondiale, a consacré sa vie à des projets d’envergure, notamment à travers sa fondation qui œuvre pour la santé et l’éducation. Son image publique est celle d’un homme d’affaires visionnaire et philanthropique. Toutefois, une révélation récente a attiré l’attention des médias : Phoebe Gates, sa fille de 22 ans, a confirmé que son père est atteint du syndrome d’Asperger, un trouble du spectre autistique (TSA).

Cette annonce a eu lieu dans un épisode du podcast Call Her Daddy, animé par Alex Cooper, où Phoebe a partagé une anecdote personnelle en lien avec son père. Selon elle, Bill Gates, souvent perçu comme une personne un peu maladroite en société, a souvent évoqué son syndrome d’Asperger, bien que ce dernier ne l’ait jamais confirmé publiquement. Il a, toutefois, mentionné dans ses mémoires, Source Code, qu’il pensait qu’il aurait probablement été diagnostiqué comme autiste s’il était né à une époque où la compréhension des troubles du spectre autistique était plus développée.

Publicité

Bill Gates, à 69 ans, a toujours été une figure discrète sur sa vie personnelle, préférant se concentrer sur ses activités professionnelles et humanitaires. Cependant, cette nouvelle met en lumière une facette moins connue de l’homme, que sa fille décrit de manière à la fois légère et affectueuse. Selon elle, le fait que son père soit « terrifié » par certaines situations sociales est compréhensible dans le contexte de son trouble, mais cela demeure également une source de curiosité et de rires familiaux.

Dans ses mémoires, Gates revient sur son enfance, soulignant que, pendant sa jeunesse, la notion de neurodiversité n’était pas aussi répandue. Cela explique pourquoi, à l’époque, les différences de traitement de l’information par le cerveau n’étaient pas comprises, et pourquoi son propre trouble est resté dans l’ombre pendant longtemps. Sa reconnaissance tardive de ces particularités cérébrales montre également un changement dans la perception sociale des troubles autistiques, une évolution qui reste encore en cours, notamment grâce à des personnalités comme Gates qui contribuent à en parler ouvertement.