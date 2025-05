BRICS : ce pilier du groupe accélère sa stratégie asiatique

Photo: Shutterstock

La Chine continue de tisser sa toile en Asie. Cette semaine, Pékin a conclu une série d’accords de coopération avec l’Indonésie, lors d’une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le président indonésien Prabowo Subianto à Jakarta. À travers ces engagements, la Chine cherche à approfondir sa présence dans la région et à renforcer ses liens avec l’un des plus grands marchés émergents d’Asie du Sud-Est.

D’après divers médias chinois, les deux pays ont signé plusieurs protocoles d’accord portant sur des secteurs variés, allant du commerce aux investissements en passant par le tourisme, les exportations agricoles, la médecine traditionnelle. Ces accords marquent une volonté claire des deux parties de développer des relations plus étroites dans un contexte mondial tendu, marqué notamment par les restrictions commerciales américaines.

L’Indonésie, riche en ressources naturelles et dotée d’une population jeune, attire l’attention des grandes puissances économiques. Pour Pékin, ce rapprochement avec Jakarta s’inscrit dans une stratégie plus large d’ancrage dans les pays de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), en réponse aux pressions économiques extérieures.

La Chine cherche non seulement à consolider ses positions commerciales, mais aussi à sécuriser ses approvisionnements en matières premières et à ouvrir de nouveaux débouchés à ses entreprises. Ces accords pourraient notamment favoriser l’entrée accrue des produits agricoles indonésiens sur le marché chinois, tout en encourageant les flux d’investissements chinois dans les infrastructures et les secteurs stratégiques de l’économie indonésienne.

Cette nouvelle dynamique sino-indonésienne intervient alors que les BRICS, dont la Chine est un membre influent, s’affichent de plus en plus comme un contrepoids aux blocs économiques dits « traditionnels ». Le partenariat avec l’Indonésie, bien que non membre des BRICS, illustre cette volonté d’étendre les cercles d’influence à d’autres pays du Sud global.