Chaleur au Maghreb : une alerte lancée pour les prochains jours

Le Maroc se prépare à affronter une vague de chaleur particulièrement intense entre le mardi 27 et le vendredi 30 mai 2025. La Direction générale de la météorologie a émis un bulletin d’alerte de niveau orange, annonçant des températures exceptionnellement élevées, pouvant atteindre entre 38 et 42 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays.

Cette alerte touche dix-sept provinces marocaines, notamment Marrakech, Chichaoua, Rehamna, Khémisset, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Saleh, ainsi que les provinces sahariennes d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Assa-Zag et Es-Semara. Les régions de Tata, Taroudant, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Settat et El Kelaâ des Sraghna sont également concernées par cette prévision météorologique préoccupante.

Publicité

Un phénomène climatique en augmentation

Ces épisodes de chaleur extrême s’inscrivent dans une tendance mondiale inquiétante liée au réchauffement climatique. Les vagues de chaleur deviennent progressivement plus fréquentes, plus intenses et plus durables, représentant un défi croissant pour les populations.

Ces phénomènes météorologiques extrêmes affectent particulièrement les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques, tout en perturbant les activités économiques et agricoles.

L’impact de ces températures exceptionnelles se ressent également sur les infrastructures urbaines, les systèmes de transport et la consommation énergétique. Les autorités sanitaires recommandent une vigilance accrue durant cette période, car l’exposition prolongée à de telles températures peut provoquer déshydratation, coups de chaleur et autres complications médicales graves.

Conseils de prévention essentiels

Face à cette situation, il est crucial d’adopter des mesures préventives adaptées. Les experts recommandent de maintenir une hydratation constante en buvant régulièrement de l’eau, même sans sensation de soif.

Publicité

Il convient d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, généralement entre 11h et 17h, et de privilégier les espaces climatisés ou ombragés. Le port de vêtements légers et clairs, l’utilisation de chapeaux et l’application de crème solaire constituent également des protections indispensables.

En outre, les autorités alertent sur le fait que les éventuelles activités physiques intenses doivent être reportées aux heures plus fraîches du matin ou du soir pour préserver la santé.