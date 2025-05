Clash entre Axel Merryl et Patcko Yao : on vous explique

Axel Merryl (Photo urbenhits)

Axel Merryl, figure emblématique du web béninois, s’est d’abord fait connaître pour ses vidéos humoristiques diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Son style, à la fois accessible et ancré dans les réalités culturelles locales, lui a valu une notoriété grandissante dans toute l’Afrique francophone. Après avoir consolidé son audience en ligne, il s’est orienté vers la musique, avec des productions qui ont rencontré un succès notable, mêlant humour, satire et rythmes actuels. Ce double profil d’humoriste-chanteur lui a permis de s’imposer dans plusieurs sphères du divertissement ouest-africain.

Une provocation qui enflamme les réseaux

C’est sur fond de rivalité transnationale que le ton est monté entre Axel Merryl et Patcko Yao, chroniqueur et artiste ivoirien. Tout a démarré d’un commentaire posté sous une vidéo du Béninois. Patcko y glisse une remarque teintée d’ironie : « Tu veux te coller aux Ivoiriens lol ». Une phrase brève, mais suffisamment piquante pour déclencher une riposte cinglante. Merryl n’a pas mâché ses mots, remettant frontalement en question le talent de son interlocuteur : « Tu es le seul Ivoirien qui n’a aucun talent que je connaisse. »

Cette joute verbale, rapidement partagée et commentée en ligne, a échappé au cadre de l’échange initial pour devenir un sujet largement repris sur les plateformes sociales. Des fans se sont mobilisés, des influenceurs ont pris position, alimentant une polémique qui dépasse désormais les protagonistes eux-mêmes.

Des accusations en cascade et un ultimatum public

Loin d’apaiser la tension, Patcko Yao a enchaîné avec plusieurs publications dans lesquelles il affirme jouer un rôle déterminant dans la visibilité médiatique des artistes béninois. Il revendique même un certain pouvoir de nuisance : selon lui, un simple commentaire aurait suffi à « propulser » Merryl dans l’actualité, sous-entendant que sa notoriété ne tiendrait qu’à un fil. Il va plus loin, qualifiant ses détracteurs de « vauriens », promettant d’intervenir de manière plus marquée sur la scène médiatique, et annonçant une émission dans laquelle il prévoit de s’exprimer plus largement : « Axel va me connaître », menace-t-il.

L’annonce d’un rendez-vous fixé à une heure précise sur une chaîne de télévision accentue la dimension publique du conflit. Le ton est clairement à l’affrontement, et les internautes s’attendent à de nouvelles sorties musclées.

Le reflet d’un écosystème médiatique en ébullition

Cette altercation est révélatrice des dynamiques propres aux milieux artistiques ouest-africains, où la notoriété se joue autant sur la qualité du contenu que sur la gestion de son image en ligne. Entre provocations, ego et quête de visibilité, les réseaux sociaux deviennent des terrains d’expression mais aussi de confrontation. Le différend entre Merryl et Patcko illustre la manière dont une simple remarque peut dégénérer en un véritable feuilleton numérique, amplifié par la viralité des plateformes.

Si la suite des événements reste incertaine, cet épisode souligne l’importance croissante de la communication digitale dans le parcours des artistes. Pour certains, c’est une stratégie d’audience. Pour d’autres, un champ de bataille.