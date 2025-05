Corruption au Bénin : Un commissaire adjoint déposé en prison

Placé en garde à vue, l’un des commissaires adjoints du Commissariat de police de Tokplégbé a été placé sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le vendredi 2 mai 2025. Il est accusé d’abus de fonction et de corruption.

Cet officier de la police républicaine, adjoint du commissaire du premier arrondissement de Cotonou, s’est retrouvé dans les mailles de la justice pour avoir relâché un présumé violeur contre une somme de 300 000 francs CFA. Après avoir été présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il a été placé sous mandat de dépôt. Les enquêtes ont également révélé que le mis en cause avait déjà un passé judiciaire, selon les informations rapportées par Bip Radio.

Publicité

Cette situation délicate lève un coin de voile sur l’intégrité et l’éthique au sein des forces de l’ordre, alors que la lutte contre la violence faite aux femmes est une priorité nationale. Il n’est pas rare qu’un agent de la police soit accusé de corruption au Bénin. C’est une situation qui ternit l’image de la corporation. Cependant, il ne faut pas oublier les efforts quotidiens que font les agents de la police républicaine pour mettre hors d’état de nuire des réseaux de malfaiteurs et assurer la sécurité des biens et des personnes dans toutes les régions du pays. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x